UP NEET : MBBS व BDS दाखिले के लिए 2nd राउंड काउंसलिंग कल से, 300 - 500 अंक में मेडिकल के चांस

UP NEET UG counselling 2025 dates: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कल 10 दिसंबर से शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। काउंसलिंग एक्सपर्ट के मुताबिक इस राउंड में 300 से 500 अंक के बीच वालों को एमबीबीएस सीट पाने के अच्छे चांस मिलेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 11:22 AM
UP NEET UG counselling 2025 dates: एमबीबीएस व बीडीएस कोर्सेज में दाखिले के लिए यूपी नीट यूजी स्टेट कोटा काउंसलिंग के दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कल 10 दिसंबर से शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। मेरिट लिस्ट 15 सितंबर को आएगी। चॉइस फिलिंग 15-18 सितंबर के बीच और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 सितंबर को आएगा। 20 से 26 सितंबर के बीच दाखिला ले सकेंगे। काउंसलिंग एक्सपर्ट के मुताबिक इस राउंड में 300 से 500 अंक के बीच वालों को एमबीबीएस सीट पाने के अच्छे चांस मिलेंगे।

चॉइस फिलिंग के लिए अभ्यर्थी योग्य होंगे जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली हो व जिनके ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका होगा व जिन्होंने सिक्योरिटी राशि जमा की होगी।

यहां देखें पूरा शेड्यूल

क्र. विवरण तिथि

1. ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि दिनांक: 10.09.2025 (अपराह्न 05:00 बजे) से दिनांक: 15.09.2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) तक

2. पंजीकरण धनराशि एवं सुरक्षा धनराशि जमा करने की तिथि दिनांक: 10.09.2025 (अपराह्न 05:00 बजे) से दिनांक: 15.09.2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) तक

3. मेरिट सूची प्रकाशित करने की तिथि दिनांक: 15.09.2025 (अपराह्न 02:00 बजे)

4. ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की तिथि दिनांक: 15.09.2025 (अपराह्न 05:00 बजे) से दिनांक: 18.09.2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) तक

5. सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि दिनांक: 19.09.2025 (अपराह्न)

6. आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा सम्बंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की तिथि दिनांक: 20.09.2025 से दिनांक: 26.09.2025 तक

यूपी आयुष नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी

शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष / निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय / संस्थानों में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों / निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थानों में यूजीपीओ पाठ्यक्रम (बीएचएमएस पाठ्यक्रम, बीएएमएस पाठ्यक्रम, बीयूएमएस पाठ्यक्रम) में दाखिले के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग की तिथियां-

क्रमांक विवरण तिथि

1 ऑनलाइन पंजीकरण करने की तिथि दिनांक 09/09/2025 अपराह्न 01:00 बजे से दिनांक 16/09/2025 अपराह्न 01:00 बजे तक

2 धनराशि जमा करने की तिथि दिनांक 09/09/2025 अपराह्न 01:00 बजे से दिनांक 16/09/2025 अपराह्न 01:00 बजे तक

3 ऑनलाइन आवेदनपत्र का सत्यापन दिनांक 11/09/2025 से दिनांक 18/09/2025 अपराह्न 02:00 बजे तक

4 योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (State Merit List) का प्रकाशन दिनांक 19/09/2025 अपराह्न

5 ऑनलाइन विकल्प (च्वाइस फिलिंग) एवं लॉक करने की तिथि दिनांक 19/09/2025 अपराह्न 05:00 बजे से दिनांक 24/09/2025 अपराह्न 05:00 बजे तक

6 आवंटित सीट आवंटन सूची प्रकाशित करने की तिथि दिनांक 25/09/2025 अपराह्न

7 आवंटित सेंटर पर अभ्यर्थियों का मूल अभिलेख का सत्यापन दिनांक 26/09/2025 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 01/10/2025 सायं 05:00 बजे तक (रविवार 28/09/2025 एवं 02/10/2025 को अवकाश रहेगा)

8 आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्थान में प्रवेश की अंतिम तिथि दिनांक 26/09/2025 अपराह्न 05:00 बजे से दिनांक 01/10/2025 सायं 05:00 बजे तक (रविवार 28/09/2025 एवं 02/10/2025 को अवकाश रहेगा)

