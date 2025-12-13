UP NEET UG 2025: राउंड-5 काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट जारी, 281 छात्रों को मिला मौका

संक्षेप: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के बीडीएस राउंड-5 की मेरिट लिस्ट जारी। 281 उम्मीदवारों का चयन, 113 से 511 अंक वालों को स्टेट कोटा डेंटल सीट के लिए मौका।

UP NEET UG 2025: उत्तर प्रदेश में डेंटल की पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश ने यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के तहत बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए राउंड-5 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची के जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश की स्थिति स्पष्ट रूप से समझने का मौका मिल गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पांचवें राउंड की इस स्टेट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में कुल करीब 281 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इस राउंड में उन्हीं छात्रों को मौका मिला है, जिनके नीट यूजी में 113 से लेकर 511 अंकों के बीच अंक आए हैं। ये सभी अभ्यर्थी राज्य कोटे के तहत डेंटल सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह राउंड उन छात्रों के लिए उम्मीद लेकर आया है, जिन्हें पहले के राउंड में सीट नहीं मिल पाई थी।

UP NEET UG 2025: ऐसे देखें राउंड-5 की मेरिट लिस्ट छात्र यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर राउंड-5 की मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। वेबसाइट के होमपेज पर “लेटेस्ट अपडेट्स” सेक्शन में जाकर “यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ नीट यूजी बीडीएस फिफ्थ राउंड 2025” लिंक पर क्लिक करने से पीडीएफ फाइल खुलेगी। इसमें अभ्यर्थी अपने नाम या रोल नंबर से आसानी से जानकारी तलाश सकते हैं और भविष्य के लिए सूची डाउनलोड कर सकते हैं।

काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुरक्षा जमा राशि और पंजीकरण शुल्क भी तय किया गया है। सरकारी डेंटल कॉलेजों के लिए 30 हजार रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, जबकि निजी डेंटल कॉलेजों के लिए यह राशि 1 लाख रुपये रखी गई है। राउंड-5 में नए पंजीकरण कराने वाले छात्रों के लिए 2 हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क निर्धारित है।