Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़up neet ug counselling 2025 bds round 5 merit list state quota dental admission update
UP NEET UG 2025: राउंड-5 काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट जारी, 281 छात्रों को मिला मौका

UP NEET UG 2025: राउंड-5 काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट जारी, 281 छात्रों को मिला मौका

संक्षेप:

यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के बीडीएस राउंड-5 की मेरिट लिस्ट जारी। 281 उम्मीदवारों का चयन, 113 से 511 अंक वालों को स्टेट कोटा डेंटल सीट के लिए मौका।

Dec 13, 2025 08:50 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

UP NEET UG 2025: उत्तर प्रदेश में डेंटल की पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश ने यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के तहत बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए राउंड-5 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची के जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश की स्थिति स्पष्ट रूप से समझने का मौका मिल गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पांचवें राउंड की इस स्टेट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में कुल करीब 281 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इस राउंड में उन्हीं छात्रों को मौका मिला है, जिनके नीट यूजी में 113 से लेकर 511 अंकों के बीच अंक आए हैं। ये सभी अभ्यर्थी राज्य कोटे के तहत डेंटल सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह राउंड उन छात्रों के लिए उम्मीद लेकर आया है, जिन्हें पहले के राउंड में सीट नहीं मिल पाई थी।

UP NEET UG 2025: ऐसे देखें राउंड-5 की मेरिट लिस्ट

छात्र यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर राउंड-5 की मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। वेबसाइट के होमपेज पर “लेटेस्ट अपडेट्स” सेक्शन में जाकर “यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ नीट यूजी बीडीएस फिफ्थ राउंड 2025” लिंक पर क्लिक करने से पीडीएफ फाइल खुलेगी। इसमें अभ्यर्थी अपने नाम या रोल नंबर से आसानी से जानकारी तलाश सकते हैं और भविष्य के लिए सूची डाउनलोड कर सकते हैं।

काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुरक्षा जमा राशि और पंजीकरण शुल्क भी तय किया गया है। सरकारी डेंटल कॉलेजों के लिए 30 हजार रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, जबकि निजी डेंटल कॉलेजों के लिए यह राशि 1 लाख रुपये रखी गई है। राउंड-5 में नए पंजीकरण कराने वाले छात्रों के लिए 2 हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क निर्धारित है।

UP NEET UG 2025: इन बातों का रखें ध्यान

दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को कक्षा दसवीं और बारहवीं की अंकतालिका व प्रमाण पत्र, नीट यूजी का प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड, आरक्षण प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की सभी सूचनाओं और शेड्यूल के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।