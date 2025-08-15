UP NEET UG 2025: MBBS और BDS दाखिले के लिए काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

UP NEET UG 2025 Round 1 Seat Allotment Result : यूपी NEET UG 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट जारी हो चुका है। आइए जानते हैं कैसे करें चेक।

UP NEET UG 2025 Round 1 Seat Allotment Result : डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DMET) उत्तर प्रदेश ने यूपी NEET UG 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने NEET UG 2025 क्वालिफाई किया था और राज्य के 85% कोटे के अंतर्गत एमबीबीएस या बीडीएस सीटों के लिए आवेदन किया था। सीटों का आवंटन छात्रों द्वारा पहले भरी गई चॉइस के आधार पर किया गया है।

काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक, छात्र 18 अगस्त से 23 अगस्त और 25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर निर्धारित कॉलेज में रिपोर्टिंग और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस बार 32200 से अधिक छात्र काउंसलिंग के लिए योग्य पाए गए हैं, जो पहली सूची से करीब 1531 अधिक हैं। तारीखों में बदलाव मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा ऑल इंडिया कोटा (AIQ) काउंसलिंग में किए गए बदलावों के बाद हुआ है।

यूपी NEET UG 2025 राज्य काउंसलिंग के जरिए 13093 एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर दाखिला होगा, जो प्रदेश के 110 सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध हैं।

ऐसे चेक करें रिजल्ट: 1. आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "UP NEET UG 2025 Round 1 Seat Allotment Result" लिंक पर क्लिक करें।

3. कोर्स चुनें और अपना NEET एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और कैप्चा डालें।

4. "Get Result" पर क्लिक करें और पीडीएफ फाइल खोलें।