UP NEET PG counselling 2025: यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, upneet.gov.in पर देखें

संक्षेप: UP NEET PG 2025 Seat Allotment Result: यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना अलॉटमेंट स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर देख सकते हैं।

UP NEET PG 2025 Seat Allotment Result: चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME), उत्तर प्रदेश ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट – पोस्ट ग्रेजुएट (NEET PG) 2025 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने इस एडमिशन प्रक्रिया में भाग लिया था, वे अब अपना अलॉटमेंट स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर देख सकते हैं। यह रिजल्ट राज्य के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में MD, MS और MDS सीटों पर एडमिशन के लिए जारी किया गया है।

UP NEET PG 2025 Counselling Round-1 Result Direct Link रिजल्ट डाउनलोड और आगे की प्रक्रिया उम्मीदवारों को 27 नवंबर से 29 नवंबर 2025 के बीच अपना अलॉटमेंट लेटर आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए बिना आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक अपने आवंटित कॉलेज में सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करना होगा। यह प्रक्रिया अनिवार्य है।

किस कोर्स में मिली सबसे ज्यादा सीटें? DGME द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल टॉप रैंक वाले उम्मीदवारों ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) और संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGI) जैसे प्रमुख संस्थानों में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD) रेडियो-डायग्नोसिस जैसी पॉपुलर ब्रांच में सीटें हासिल की हैं।

रिजल्ट कैसे चेक करें? उम्मीदवार राउंड 1 का रिजल्ट देखने के लिए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. उत्तर प्रदेश NEET PG काउंसलिंग की आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं।

2. वेबसाइट पर "Round 1 Seat Allotment Result" लिंक पर क्लिक करें।

3. आवेदन के दौरान उपयोग किए गए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें।

4. आपका अलॉटमेंट लेटर स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. भविष्य के लिए डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंट आउट जरूर ले लें।

रिपोर्टिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवारों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उनकी सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी भी ले जानी होगी। इनमें अलॉटमेंट लेटर, NEET PG 2025 का एडमिट कार्ड, स्कोरकार्ड, MBBS/BDS डिग्री, इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र, राज्य मेडिकल/डेंटल काउंसिल से स्थायी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य आरक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) शामिल हैं।