UP NEET PG Counselling 2025: यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 राउंड 3 का शेड्यूल जारी, 2 जनवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

UP NEET PG Counselling 2025: यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 राउंड 3 का शेड्यूल जारी, 2 जनवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

संक्षेप:

UP NEET PG Counselling 2025: यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 के राउंड 3 का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। इस चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है।

Jan 01, 2026 11:37 am IST
UP NEET PG 2025 Round 3 counselling: उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट (MD/MS/DNB/Diploma) सीटों पर एडमिशन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (DGME), उत्तर प्रदेश ने UP NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 3 का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। इस चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है।

तीसरे राउंड का पूरा शेड्यूल -

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: 2 जनवरी (सुबह 11:00 बजे) से 9 जनवरी 2026 (दोपहर 2:00 बजे तक)।

रजिस्ट्रेशन शुल्क और सुरक्षा राशि जमा करना: 2 जनवरी से 9 जनवरी 2026 (शाम 5:00 बजे तक)।

मेरिट लिस्ट की घोषणा: 5 जनवरी 2026।

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 6 जनवरी (सुबह 11:00 बजे) से 9 जनवरी 2026 (दोपहर 2:00 बजे तक)।

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: 12 जनवरी 2026।

अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड और एडमिशन प्रक्रिया: 13 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक।

रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की शर्तें

इस राउंड में वे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने NEET PG 2025 परीक्षा उत्तीर्ण की है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in या dgme.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। विशेष रूप से ध्यान दें कि केवल वे ही उम्मीदवार चॉइस फिलिंग (कॉलेज और कोर्स का चयन) कर पाएंगे, जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रेशन शुल्क और सुरक्षा राशि जमा कर दी होगी। एक बार चॉइस लॉक होने के बाद, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा, इसलिए उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकताएं बहुत सोच-समझकर भरनी चाहिए।

आवश्यक डॉक्यूमेंट और रिपोर्टिंग

सीट आवंटित होने के बाद, उम्मीदवारों को 13 से 17 जनवरी के बीच अपने आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। इस दौरान उन्हें अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट जैसे NEET PG एडमिट कार्ड, स्कोरकार्ड, एमबीबीएस डिग्री, इंटर्नशिप प्रमाणपत्र और पहचान पत्र साथ ले जाने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार दी गई समय सीमा के भीतर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

यह तीसरा राउंड उन छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है जो पिछले दो राउंड में सीट पाने से चूक गए थे या अपने कॉलेज/कोर्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी करें।

