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यूपी में अब हर महीने स्कूल आएंगे युवा IAS-IPS अफसर; छात्रों को देंगे करियर, JEE-NEET और UPSC के टिप्स

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल के तहत युवा IAS, IPS और IFS अधिकारी हर महीने इंटरमीडिएट स्कूलों का दौरा कर छात्रों को करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं और लाइफ स्किल्स पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

UP Mentorship Drive
यूपी के स्कूलों में हर महीने पहुंचेंगे युवा IAS-IPS और IFS अफसर

UP school career guidance program: उत्तर प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए अपने सपनों की उड़ान को सही दिशा देने का एक सुनहरा मौका सामने आया है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं के मार्गदर्शन के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जिलों में तैनात युवा आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) अधिकारी हर महीने कम से कम एक इंटरमीडिएट (11वीं और 12वीं) स्कूल का दौरा करेंगे और छात्रों के साथ सीधे बातचीत कर उन्हें करियर टिप्स देंगे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है।

भाषण नहीं, होगी सीधी बातचीत और सवाल-जवाब

शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिकारियों के ये दौरे किसी लंबे या उबाऊ भाषण तक सीमित नहीं रहेंगे। इसके बजाय, स्कूलों में इंटरैक्टिव चर्चा और प्रश्नोत्तर (Q&A) सेशन आयोजित किए जाएंगे।

इसमें छात्रों को सिविल सेवकों से खुलकर अपने मन की बात कहने और सवाल पूछने की पूरी छूट होगी। छात्र अधिकारियों से पूछ सकेंगे कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी कैसे की, असफलता के डर को कैसे दूर किया, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और जनसेवा के दौरान उन्हें किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

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किन-किन परीक्षाओं और विषयों पर मिलेगा मार्गदर्शन?

स्कूलों में होने वाले इन विशेष सेशन के दौरान अधिकारियों द्वारा छात्रों को कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं और लाइफ स्किल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी:

प्रतियोगी परीक्षाएं: यूपीएससी (UPSC), यूपीपीएससी (UPPSC), एनडीए (NDA), जेईई (JEE), नीट (NEET) और सीयूईटी (CUET) जैसी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रवेश व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स दिए जाएंगे।

करियर और उच्च शिक्षा: वोकेशनल कोर्सेज, तकनीकी शिक्षा, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में उपलब्ध नए अवसरों के बारे में बताया जाएगा।

लाइफ स्किल्स: टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ-डिसिप्लिन, साइबर सुरक्षा, फाइनेंस लिटरेसी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और नशा मुक्ति जैसे संवेदनशील विषयों पर भी बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी।

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सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में लागू होगी व्यवस्था

अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा के अनुसार, प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी (DM) हर महीने अधिकारियों के दौरों का एक कैलेंडर तैयार करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट-सभी प्रकार के इंटरमीडिएट स्कूलों के मैनेजमेंट के साथ कोर्डिनेट करेंगे।

हर महीने की 5 तारीख तक जिला प्रशासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसमें यह जानकारी होगी कि किस अधिकारी ने किस स्कूल का दौरा किया, छात्रों के साथ किन विषयों पर चर्चा हुई और छात्रों से क्या सुझाव प्राप्त हुए।

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छात्रों में बढ़ेगा आत्मविश्वास

अधिकारियों से सीधे मुलाकात और बातचीत से छात्रों का झिझक और डर दूर होगा। जब युवा अधिकारी अपने संघर्षों और सफलता की कहानियां शेयर करेंगे, तो इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह पहल न केवल छात्रों को सही समय पर सही करियर चुनने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा भी देगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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