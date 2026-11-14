यूपी की IPS बेटी बनी हरियाणा के IAS छोरे की दुल्हनिया, यूपीएससी में क्या थी अदिति और विवेक की रैंक
मेरठ की आईपीएस बेटी अदिति सिंह और हरियाणा के चरखी दादरी के बेटे विवेक आर्य शादी के बंधन में बंध गए हैं। पंचकूला में जहां एक प्रशासन की कमान संभाल रहे हैं तो दूसरी कानून-व्यवस्था की।
उत्तर प्रदेश के मेरठ की आईपीएस बेटी अदिति सिंह और हरियाणा के चरखी दादरी के आईएएस बेटे विवेक आर्य शादी के बंधन में बंध गए हैं। शुक्रवार को दोनों ने रस्मों से विवाह सूत्र में बंध गए। दोनों अधिकारी वर्तमान में हरियाणा के पंचकूला जिले में एक साथ तैनात हैं। जहां एक प्रशासन की कमान संभाल रहे हैं तो दूसरी कानून-व्यवस्था की। 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह पंचकूला की डीसीपी (DCP) हैं और 2021 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक आर्य अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) के पद पर कार्यरत हैं। अदिति को आईपीएस बनने के बाद हिमाचल प्रदेश कैडर मिला था। विवेक को अपना जीवनसाथी चुनने के बाद वह हरियाणा कैडर में आ गईं।
एसडीएम से आईपीएस बनीं अदिति सिंह, क्या थी यूपीएससी में रैंक
IPS अदिति सिंह मूल रूप से मेरठ के कंकरखेड़ा की रहने वाली हैं। उनके पिता डॉ. संजीव सिंह एमडी फिजिशियन हैं और माता ज्योति सिंह मेरठ कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हैं। अदिति ने यूपीपीएससी 2020 में 54वीं रैंक हासिल कर एसडीएम का पद पाया था और इसके बाद यूपीएससी परीक्षा में 679वीं रैंक प्राप्त कर आईपीएस बनीं। उनकी स्कूली शिक्षा सोफिया गर्ल्स स्कूल से हुई। 12वीं की परीक्षा उन्होंने वर्ष 2013 में उत्तीर्ण की और उसके बाद गाजियाबाद के अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिग कालेज से कंप्यूटर साइंस से वर्ष 2017 में बीटेक किया। इसके बाद एक साल दिल्ली में रहकर तैयारी की और कोविड काल में घर पर तैयारी की।
जब एक जूनियर को दे दिया गया था अदिता का चार्ज
हिमाचल प्रदेश कैडर के कार्यकाल के दौरान अदिति सिंह तब सुर्खियों में आई थीं जब काफी छुट्टियां लेने के चलते उनका चार्ज एक जूनियर अधिकारी को दे दिया गया था। वह स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (SV&ACB), उत्तरी रेंज, धर्मशाला में तैनात थीं। इससे पहले वह धर्मशाला में एडिशनल SP के तौर पर भी काम कर चुकी हैं और इससे पहले सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में तैनात थीं।
सैनिक स्कूल से पढ़े विवेक आर्य की यूपीएससी में 131वीं रैंक
2021 बैच के आईएएस अफसर विवेक आर्य हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गोपी गांव के निवासी हैं। उनके पिता विरेंद्र सिंह आर्य स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी हैं। परिवार का बाढड़ा कस्बे में पिछले 50 साल से खाद-बीज का व्यवसाय है। विवेक ने सैनिक स्कूल कुंजपुरा से स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से रिकॉर्ड अंकों के साथ बीए की डिग्री हासिल की। उनका चयन सीडीएस में भी हुआ था। यूपीएससी परीक्षा में 131वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। उनके
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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