ISRO वैज्ञानिक बना मेरठ का लड़का, JEE एडवांस्ड में 2 नंबर से चूका था
मेरठ के संकेत वर्ष 2021 में जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल हुए लेकिन केवल दो अंकों से सफलता नहीं मिल सकी। अधिकांश छात्र ऐसी स्थिति में निराश हो जाते हैं, लेकिन संकेत ने हार नहीं मानी और इसरो में वैज्ञानिक बने।
मेरठ के संकेत कुमार ने अपनी शानदार उपलब्धि से पूरे सूबे का नाम रौशन किया है। दीवान पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र संकेत का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो - ISRO) के प्रोपलशन कॉम्पलेक्स में साइंटिस्ट/इंजीनियर (एससी ग्रेड) के पद पर हुआ है। बचपन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को जानने के प्रति उनमें काफी जुनून था। ऐसा नहीं है कि संकेत ने इस बड़ी सफलता से पहले असफलता का स्वाद नहीं चखा। उन्होंने 2021 में जेईई मेन पास किया और जेईई एडवांस्ड की परीक्षा दी लेकिन सिर्फ दो अंकों से उनका चयन नहीं हो सका। यह उनके लिए बड़ा झटका था। उस समय कई लोगों ने उन्हें ड्रॉप न लेने की सलाह दी। बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया। यूट्यूब लेक्चर और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों से तैयारी जारी रखी। अगले साल 2022 में फिर और कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने जेईई का एग्जाम दिया। मेहनत रंग लाई और जेईई मेन और एडवांस्ड दोनों एग्जाम क्रैक डाले।
इसके बाद उन्हें देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलाजी (IIST), तिरुवनंतपुरम में बीटेक इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि वाइब्रेशन और अकॉउस्टिक्स में थी। हालांकि कई लोगों ने उन्हें बताया कि यह बहुत सीमित क्षेत्र है और इसमें भविष्य कम है, लेकिन संकेत ने अपने रुचि को प्राथमिकता दी।
पूरे बैच में एकॉस्टिक्स को चुनने वाले अकेले छात्र थे
आईआईएसटी में जहां उनके बैच के अधिकतर साथियों करीब 160 ने प्रोपल्शन या एयरोडायनामिक्स को चुना, वहीं संकेत ने वाइब्रेशन और एकॉस्टिक्स को चुना। इस फील्ड को चुनने वाले वह अकेले छात्र थे। यह एक खास क्षेत्र है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि वाइब्रेशन कैसे स्ट्रक्चर से होकर गुजरते हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। संकेत ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'मैं अपने बैच का अकेला स्टूडेंट था जिसने वाइब्रेशन और एकॉस्टिक्स को चुना था। इस अलग तरह के चुनाव का फायदा ISRO सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड के इंटरव्यू के दौरान मिला।'
ऐकेडमिक में शानदार प्रदर्शन, सीधा इंटरव्यू में मारी एंट्री
आईआईएसटी में 8.2 सीजीपीए होने की वजह से वे सीधे आईसीआरबी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए। उन्हें लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ी। उन्होंने बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान वे कई इंटरव्यू पैनल के सामने पेश हुए और आखिरकार अपनी प्रोविजनल डिग्री के आधार पर उन्हें नौकरी का ऑफर मिला। इंटरव्यू के दौरान उनसे कंपन, ध्वनिकी और राकेट प्रणालियों में इनके उपयोग से जुड़े तकनीकी प्रश्न पूछे गए। पोस्टिंग मिलने से पहले उन्होंने 2025 में तरंग विब्रोअकॉस्टिक्स में पेड इंटर्नशिप के जरिए रिसर्च का अनुभव हासिल किया।
तीन महीने जापान में रहकर एडवांस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर काम
इस साल की शुरुआत में सिनरा इंक (Synra Inc) ने उन्हें जापान में फाइनल-ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए चुना था, जहां उन्होंने एडवांस्ड इंजीनियरिंग सिस्टम पर काम करते हुए तीन महीने बिताए।
चयन प्रक्रिया के दौरान उन्हें 10 से 12 विभिन्न इंटरव्यू पैनलों का सामना करना पड़ा।
दिलचस्प जगह है पहली पोस्टिंग
संकेत की पोस्टिंग आईपीआरसी महेंद्रगिरि में होगी। इसी जगह लॉन्च से पहले रॉकेट सिस्टम की फाइनल टेस्टिंग होती है। संकेत ने कहा, 'श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाले हर रॉकेट की सबसे पहले महेंद्रगिरि में कड़ी टेस्टिंग की जाती है।'
अब उनका लक्ष्य ISRO के बड़े मिशनों में योगदान देना और भविष्य में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है। उनके स्कल प्रिंसिपल ने बताया कि संकेत शुरू से ही मेधावी छात्र थे और लगातार 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाते रहे। उन्होंने कहा कि संकेत की सफलता न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे मेरठ के लिए गर्व का विषय है। प्रिंसिपल ने कहा कि आज के समय में अधिकांश छात्र सिर्फ कंप्यूटर साइंस जैसी शाखाओं की ओर जाते हैं लेकिन संकेत ने स्पेस साइंस को चुना और अपने सपने को पूरा किया। उनका मानना है कि एक छात्र की सफलता हजारों अन्य छात्रों को प्रेरित करती है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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