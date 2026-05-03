UP LT Grade Exam: यूपी एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा की चुनौती; पीसीएस जैसा होगा लेवल, 3 घंटे में लिखने होंगे 3250 शब्द
UP LT Grade Mains Exam: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने इस बार शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा का स्तर काफी कठिन कर दिया है। इस मुख्य परीक्षा का लेवल अब सीधे तौर पर सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) के बराबर रखा गया है।
UP LT Grade Mains Exam: उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती 2025 की मुख्य परीक्षा किसी 'अग्निपरीक्षा' से कम नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने इस बार शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा का स्तर काफी कठिन कर दिया है। भर्ती के इतिहास में पहली बार आयोजित हो रही इस मुख्य परीक्षा का लेवल अब सीधे तौर पर सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) के बराबर रखा गया है।
इस बदलाव का सबसे बड़ा असर परीक्षा की समय सीमा और लेखन की स्पीड पर पड़ने वाला है। आयोग ने जो परीक्षा पैटर्न तय किया है, वह अभ्यर्थियों के ज्ञान के साथ-साथ उनकी लिखने की रफ्तार की भी कड़ी परीक्षा लेगा।
3 घंटे का समय और 3250 शब्दों की चुनौती
मुख्य परीक्षा के नए नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को तीन घंटे (180 मिनट) के सीमित समय में कुल 3250 शब्द लिखने होंगे। अगर इसकी गणना की जाए, तो एक अभ्यर्थी को औसतन प्रति तीन सेकंड में एक शब्द लिखना अनिवार्य होगा। इतनी तेज रफ्तार से सटीक उत्तर लिखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।
परीक्षा का पैटर्न कुछ इस तरह होगा:
लघु उत्तरीय प्रश्न: परीक्षा में कुल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 125 शब्दों में देना होगा। (कुल 1250 शब्द)
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: इसके अलावा 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों में लिखना होगा। (कुल 2000 शब्द)
दिलचस्प बात यह है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में भी तीन घंटे के पेपर में अभ्यर्थियों को 3250 शब्दों का जवाब लिखना होता है। एक्सपर्ट का मानना है कि पीसीएस में 6 पेपर होते हैं, इसलिए शिक्षक भर्ती की तुलना सीधे तौर पर नहीं की जा सकती, लेकिन लिखने का दबाव बिल्कुल वैसा ही रहेगा।
एक बोर्ड, एक कोर्स, लेकिन भर्ती के नियम अलग
उत्तर प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में एक विरोधाभास भी देखने को मिलता है। भले ही दोनों प्रकार के विद्यालय यूपी बोर्ड से संचालित होते हैं और वहां एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह अलग है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालय: प्रदेश के 2635 राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) करता है। यहां चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दो चरणों के आधार पर होता है।
एडेड माध्यमिक विद्यालय: प्रदेश के 4517 सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक) और पीजीटी (प्रवक्ता) की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करता है। यहां टीजीटी के लिए केवल एक लिखित परीक्षा होती है, जबकि पीजीटी के लिए लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी देना पड़ता है।
अभ्यर्थियों के लिए संदेश
आयोग के इस फैसले से साफ है कि अब केवल रटकर शिक्षक बनना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थियों को अपने विषयों की गहन जानकारी होने के साथ-साथ उत्तर लेखन का निरंतर अभ्यास करना होगा। परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी साबित होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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