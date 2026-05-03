Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP LT Grade Exam: यूपी एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा की चुनौती; पीसीएस जैसा होगा लेवल, 3 घंटे में लिखने होंगे 3250 शब्द

May 03, 2026 08:02 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

UP LT Grade Mains Exam: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने इस बार शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा का स्तर काफी कठिन कर दिया है। इस मुख्य परीक्षा का लेवल अब सीधे तौर पर सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) के बराबर रखा गया है।

UP LT Grade Exam: यूपी एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा की चुनौती; पीसीएस जैसा होगा लेवल, 3 घंटे में लिखने होंगे 3250 शब्द

UP LT Grade Mains Exam: उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती 2025 की मुख्य परीक्षा किसी 'अग्निपरीक्षा' से कम नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने इस बार शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा का स्तर काफी कठिन कर दिया है। भर्ती के इतिहास में पहली बार आयोजित हो रही इस मुख्य परीक्षा का लेवल अब सीधे तौर पर सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) के बराबर रखा गया है।

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर परीक्षा की समय सीमा और लेखन की स्पीड पर पड़ने वाला है। आयोग ने जो परीक्षा पैटर्न तय किया है, वह अभ्यर्थियों के ज्ञान के साथ-साथ उनकी लिखने की रफ्तार की भी कड़ी परीक्षा लेगा।

ये भी पढ़ें:यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 4 और विषयों में नहीं मिले 15 गुना अभ्यर्थी

3 घंटे का समय और 3250 शब्दों की चुनौती

मुख्य परीक्षा के नए नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को तीन घंटे (180 मिनट) के सीमित समय में कुल 3250 शब्द लिखने होंगे। अगर इसकी गणना की जाए, तो एक अभ्यर्थी को औसतन प्रति तीन सेकंड में एक शब्द लिखना अनिवार्य होगा। इतनी तेज रफ्तार से सटीक उत्तर लिखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

परीक्षा का पैटर्न कुछ इस तरह होगा:

लघु उत्तरीय प्रश्न: परीक्षा में कुल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 125 शब्दों में देना होगा। (कुल 1250 शब्द)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: इसके अलावा 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों में लिखना होगा। (कुल 2000 शब्द)

दिलचस्प बात यह है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में भी तीन घंटे के पेपर में अभ्यर्थियों को 3250 शब्दों का जवाब लिखना होता है। एक्सपर्ट का मानना है कि पीसीएस में 6 पेपर होते हैं, इसलिए शिक्षक भर्ती की तुलना सीधे तौर पर नहीं की जा सकती, लेकिन लिखने का दबाव बिल्कुल वैसा ही रहेगा।

ये भी पढ़ें:यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक रिजल्ट जारी, इंग्लिश, बायोलॉजी में 9954 अभ्यर्थी हुए सफल

एक बोर्ड, एक कोर्स, लेकिन भर्ती के नियम अलग

उत्तर प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में एक विरोधाभास भी देखने को मिलता है। भले ही दोनों प्रकार के विद्यालय यूपी बोर्ड से संचालित होते हैं और वहां एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह अलग है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय: प्रदेश के 2635 राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) करता है। यहां चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दो चरणों के आधार पर होता है।

एडेड माध्यमिक विद्यालय: प्रदेश के 4517 सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक) और पीजीटी (प्रवक्ता) की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करता है। यहां टीजीटी के लिए केवल एक लिखित परीक्षा होती है, जबकि पीजीटी के लिए लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी देना पड़ता है।

ये भी पढ़ें:यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक रिजल्ट जारी, 6,772 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

आयोग के इस फैसले से साफ है कि अब केवल रटकर शिक्षक बनना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थियों को अपने विषयों की गहन जानकारी होने के साथ-साथ उत्तर लेखन का निरंतर अभ्यास करना होगा। परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी साबित होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
up lt grade teacher recruitment UPPSC PCS LT Grade
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पा