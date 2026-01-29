Hindustan Hindi News
up lt grade answer key 2026 uppsc assistant teacher provisional answer key objection process details
UP LT Grade Answer Key 2026 जारी: 7466 पदों की परीक्षा का खुला हिसाब, अब ऐसे जांचें अपने नंबर

संक्षेप:

UP LT Grade Answer Key 2026 जारी कर दी गई है। uppsc.up.nic.in से पीडीएफ डाउनलोड करें, रिस्पॉन्स शीट जांचें, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया और आख़िरी तारीख की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

Jan 29, 2026 06:35 pm IST
UP LT Grade Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हज़ारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। यूपी पीएससी ने आखिरकार UP LT Grade Answer Key 2026 जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में हुई एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक परीक्षा दी थी, वे अब अपनी मेहनत का शुरुआती हिसाब लगा सकते हैं। आंसर की के साथ-साथ आपत्ति दर्ज कराने, रिस्पॉन्स शीट देखने और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी हर अहम जानकारी सामने आ चुकी है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 28 जनवरी 2026 को एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी कर दी है। यह आंसर की उन सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 6, 7 और 21 दिसंबर 2025 तथा 17, 18, 24 और 25 जनवरी 2026 को आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया था। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में कुल 7466 पदों पर नियुक्ति की जानी है, ऐसे में आंसर की जारी होना चयन प्रक्रिया का बेहद अहम पड़ाव माना जा रहा है।

UP LT Grade Answer Key 2026 : किन विषयों की आंसर की हुई जारी

यूपी पीएससी ने विषयवार प्रोविजनल आंसर की उपलब्ध कराई है। इसमें अंग्रेज़ी, जीवविज्ञान समेत अन्य विषयों की उत्तर कुंजी शामिल है। उम्मीदवार अपने विषय से संबंधित पीडीएफ डाउनलोड कर प्रश्न-उत्तर का मिलान कर सकते हैं। खास बात यह है कि आंसर की देखने के लिए किसी तरह के लॉगिन की आवश्यकता नहीं बताई गई है।

UP LT Grade Answer Key 2026 : आपत्ति दर्ज कराने का मौका, जानिए आखिरी तारीख

अगर किसी उम्मीदवार को आंसर की में दिए गए किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो आयोग ने उन्हें 3 फरवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों के तहत होगी।

आपत्ति दर्ज करते समय अभ्यर्थियों को संबंधित प्रश्न संख्या, विज्ञापन संख्या, सुझाया गया सही उत्तर और उसके समर्थन में प्रमाण या संदर्भ देना अनिवार्य होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

UP LT Grade Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले यूपी पीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं
  • होमपेज पर “Answer Key” या “Latest News/Notifications” सेक्शन खोलें
  • “ANSWER KEY OF ADVT NO: A-5/E-1/2025, ASSISTANT TEACHER, TRAINED GRADUATE GRADE (M/F) (PRE.) EXAM.-2025” लिंक पर क्लिक करें
  • अपने विषय की आंसर की पीडीएफ खोलें
  • भविष्य के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रखें

UP LT Grade Answer Key 2026 : आंसर की से ऐसे करें अपने अंक का अनुमान

आंसर की की मदद से उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए निर्धारित अंक प्रणाली इस प्रकार है -

  • सही उत्तर: +2 अंक
  • गलत उत्तर: - 0.33 अंक
  • बिना उत्तर: 0 अंक

कुल अंक = (सही उत्तर × 2) - (गलत उत्तर × 0.33)

इस अनुमानित स्कोर से उम्मीदवार को यह समझने में मदद मिलेगी कि वे चयन की दौड़ में कहां तक खड़े हैं।

UP LT Grade Answer Key 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

परीक्षा आयोजन: 6, 7, 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026

  • प्रोविजनल आंसर की जारी: 28 जनवरी 2026
  • आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि: 3 फरवरी 2026
  • परिणाम जारी होने की तिथि: जल्द घोषित की जाएगी

UP LT Grade Answer Key 2026 : अगला कदम क्या होगा

आपत्तियों की समीक्षा के बाद यूपी पीएससी फाइनल आंसर की जारी करेगा। उसी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नज़र बनाए रखें और किसी भी अपडेट को नज़रअंदाज़ न करें।

