UP Lekhpal vacancy 2025: यूपी लेखपाल भर्ती के 7994 पदों पर आज से शुरू हुए आवेदन, सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका

संक्षेप: UPSSSC Lekhpal vacancy 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल के 7996 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर शुरू कर दी है।

UPSSSC Lekhpal vacancy 2025 Apply Online: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल के 7996 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से राजस्व विभाग में लेखपाल के हजारों रिक्त पदों को भरा जाएगा, जो लंबे समय से प्रतीक्षित थे। लेखपाल के कुल पदों में अनारक्षित वर्ग के 3205, अनुसूचित जाति 1679, अनुसूचित जनजाति 160, अन्य पिछड़ा वर्ग 2158, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 का इंतजार न करें और समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि आखिरी समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक या तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयोग ने कुछ अनिवार्य योग्यताएं निर्धारित की हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल वही उम्मीदवार लेखपाल भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे जिन्होंने UPSSSC PET की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके पास वैलिड स्कोरकार्ड है। पीईटी के स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता- शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आयु सीमा- भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के लोगों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया उम्मीदवारों को UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Candidate Registration' लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपने पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के साथ-साथ निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें।

चयन का आधार लेखपाल के पदों पर चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। पीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी ही इस मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। राजस्व विभाग में लेखपाल का पद न केवल स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि यह ग्रामीण विकास में योगदान देने का एक प्रतिष्ठित अवसर भी है।