UP Lekhpal : यूपी लेखपाल भर्ती के सिलेबस से मैथ्स हटा, और क्या बदला; UPSSSC PET का कितना स्कोर सेफ
UP Lekhpal syllabus : यूपी लेखपाल भर्ती के सिलेबस से मैथ्स हटा दिया गया है। हालांकि डीआई शामिल रहेगा। डीआई से 10 अंक के 10 प्रश्न आएंगे। अब कंप्यूटर आईटी , यूपी जीके को सिलेबस में जगह दी गई है जो पहले नहीं थे।
UP Lekhpal syllabus : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 7994 पदों के लिए 29 दिसंबर से upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस बार यूपी लेखपाल भर्ती का सिलेबस पूरी तरह बदल दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को नए पैटर्न पर तैयारी और मेहनत करनी होगी। नई तरह से पढ़ाई शुरू करनी होगी। अब ग्राम्य समाज से 5 मार्क्स ( 5 प्रश्न) का ही पेपर आएगा। जबकि पहले 2022 की भर्ती में ग्राम्य समाज एवं विकास के विषय से 25-25 सवाल पूछे गए थे। वहीं इस बार एक बड़े बदलाव के तहत मैथ्स हटा दिया गया है। हालांकि डीआई शामिल रहेगा। डीआई से 10 अंक के 10 प्रश्न आएंगे। अब कंप्यूटर आईटी , यूपी जीके को सिलेबस में जगह दी गई है जो पहले नहीं थे। हिंदी का रोल घटा दिया गया है। पहले सामान्य हिंदी से 25 अंक का आता था, अब इससे 10 अंक का आएगा।
क्या है लेखपाल लिखित परीक्षा का सिलेबस
इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े पांच-पांच अंक के सवाल पूछे जाएंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन व सामान्य हिंदी 10-10 अंक, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 अंक और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से जुड़े 20 अंक के सवाल पूछे जाएंगे।
पीईटी का कितना स्कोर रहेगा सेफ ( UP )
लाखों युवाओं को अब यह सवाल परेशान कर रहा है कि पीईटी का कितना स्कोर (नॉर्मलाइज्ड स्कोर) उनके लिए लेखपाल भर्ती में सेफ रहेगा। कितने पीईटी स्कोर पर उन्हें लेखपाल मुख्य परीक्षा में बैठने की इजाजत मिल जाएगी। वर्ष 2022 में लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती निकली थी जिसके लिए करीब 14 लाख आवेदन आए थे। इस बार भी लाखों आवेदन आने की उम्मीद है। सवाल सिर्फ यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने की कटऑफ क्या रह सकती है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछली लेखपाल भर्ती में मुख्य परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 62.96 रही थी। इस बार भी यह 62 के आसपास रह सकती है क्योंकि पदों की संख्या करीब करीब पहले जितनी है। एससी के लिए 60, एसटी की 45, ओबीसी के लिए 62 और ईडब्ल्यूएस की 62 रह सकती है।
वर्ष 2022 की भर्ती में मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यूपी लेखपाल की कटऑफ क्या रही थी
किस वर्ग का कितना कटऑफ
लंबवत आरक्षण
अनारक्षित 62.96
अनुसूचित जाति 61.80
अनुसूचित जनजाति 44.71
अन्य पिछड़ा वर्ग 62.96
ईडब्ल्यूएस 62.96
क्षैतिज आरक्षण
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 49.84
विकलांगजन 51.12
महिला 64.74
भूतपूर्व सैनिक 00.74
क्या है योग्यता
शैक्षणिक योग्यता - 12वीं पास (इंटरमीडिएट)
भर्ती में इन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा वेटेज - प्रादेशिक सेना में कम से कम दो साल तक सेवा की हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो।
आवेदन शुल्क
सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये है। परीक्षा शुल्क यूपीआई या एसबीआई के ई-चालान से ही स्वीकार होगा।
चयन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न
चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसके लिए कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
कुल अंक: 100
कुल प्रश्न: 100
समय: 2 घंटे
प्रश्न प्रकार: मल्टीपल चॉइस
निगेटिव मार्किंग भी होगी।
- मेरिट तैयार करने के लिए UPSSSC नार्मलाइज्ड फॉर्मूला लागू करेगा।