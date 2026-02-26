Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UPSSSC लेखपाल 2025 मेन्स परीक्षा के लिए कटऑफ जारी, OBC, जनरल-EWS; कैटेगरी वाइज कितनी गई मेरिट

Feb 26, 2026 10:56 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लेखपाल भर्ती 2025 मेन्स परीक्षा के लिए श्रेणीवार कटऑफ जारी हो गई है। जानिए जनरल, ओबीसी और EWS के लिए कितने अंक जरूरी रहे और कितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।

UPSSSC लेखपाल 2025 मेन्स परीक्षा के लिए कटऑफ जारी, OBC, जनरल-EWS; कैटेगरी वाइज कितनी गई मेरिट

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद लेखपाल भर्ती 2025 की कटऑफ आखिरकार घोषित कर दी गई है। जैसे ही यह सूचना सार्वजनिक हुई, लाखों अभ्यर्थियों की नजर सीधे इस बात पर टिक गई कि जनरल, ओबीसी और EWS की मेरिट आखिर कितने नंबर पर जाकर रुकी। इस भर्ती को लेकर महीनों से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए कितने अंक चाहिए होंगे। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है और अभ्यर्थी अपने अंकों से सीधे तुलना कर सकते हैं कि वे चयन की दौड़ में आगे हैं या पीछे।

7994 पदों के लिए शुरू हुई थी पूरी प्रक्रिया

लेखपाल भर्ती 2025 कुल 7994 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित भर्तियों में से एक मानी जा रही है क्योंकि इसमें आवेदन करने वालों की संख्या बेहद ज्यादा रही। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर तय की गई। यानी अभ्यर्थियों को अलग से प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी पड़ी, बल्कि पीईटी के अंकों के आधार पर ही उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया।

15 गुना अभ्यर्थियों को दिया गया मौका

आयोग ने पदों की संख्या के सापेक्ष लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया है। इसका मतलब है कि प्रतियोगिता अभी भी बेहद कड़ी रहने वाली है। इस बार कुल 3,66,712 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इतनी बड़ी संख्या इस बात को दिखाती है कि लेखपाल भर्ती को लेकर युवाओं में कितना उत्साह है।

ये भी पढ़ें:UPSSSC लेखपाल 2025 कटऑफ जारी, 3.66 लाख अभ्यर्थी मेंस के लिए योग्य; परीक्षा जल्द
ये भी पढ़ें:IPS बनने पर कितनी मिलती है सैलरी, समझिए भत्ते और सुविधाओं का पूरा गणित
ये भी पढ़ें:इन छात्रों की मौज, 12वीं पास करते ही मिल सकती है स्कूटी, टैबलेट; 25000 रुपये भी

55.12 अंक पर रुकी जनरल, ओबीसी और EWS की कटऑफ

सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है, वह है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कटऑफ। इन तीनों ही प्रमुख श्रेणियों के लिए कटऑफ 55.12 अंक तय की गई है। यानी जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी में कम से कम 55.12 या उससे अधिक नॉर्मलाइज्ड अंक हासिल किए हैं, वही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने गए हैं।

अनुसूचित जाति की कटऑफ भी रही समान

इस बार एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिली। अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ भी 55.12 अंक ही तय की गई है, जो सामान्य, ओबीसी और EWS के बराबर है। यह दर्शाता है कि इस भर्ती में प्रतिस्पर्धा सभी वर्गों में लगभग समान स्तर की रही और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अच्छे अंक हासिल किए।

अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ी राहत

अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ कुछ कम रखी गई है। इस श्रेणी की योग्यता 47.50 अंक तय की गई है। यानी इस वर्ग के उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत कम अंक की आवश्यकता पड़ी, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धा में थोड़ी राहत मिली।

श्रेणीवार कटऑफ एक नजर में

  • अनारक्षित वर्ग: 55.12 अंक
  • अनुसूचित जाति: 55.12 अंक
  • अनुसूचित जनजाति: 47.50 अंक
  • अन्य पिछड़ा वर्ग: 55.12 अंक
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 55.12 अंक

अब आगे क्या होगा

कटऑफ जारी होने के बाद अब पूरी प्रक्रिया मुख्य परीक्षा पर केंद्रित हो गई है। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अंक हासिल कर लिए हैं, उन्हें अब अगले चरण की तैयारी तेज करनी होगी क्योंकि अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा। लेखपाल भर्ती का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यही परीक्षा तय करेगी कि हजारों पदों पर नियुक्ति किसे मिलेगी। अभ्यर्थियों के लिए अब हर अंक निर्णायक साबित होने वाला है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
Upsssc UPSSSC PET
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।