UPSSSC लेखपाल 2025 मेन्स परीक्षा के लिए कटऑफ जारी, OBC, जनरल-EWS; कैटेगरी वाइज कितनी गई मेरिट
लेखपाल भर्ती 2025 मेन्स परीक्षा के लिए श्रेणीवार कटऑफ जारी हो गई है। जानिए जनरल, ओबीसी और EWS के लिए कितने अंक जरूरी रहे और कितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद लेखपाल भर्ती 2025 की कटऑफ आखिरकार घोषित कर दी गई है। जैसे ही यह सूचना सार्वजनिक हुई, लाखों अभ्यर्थियों की नजर सीधे इस बात पर टिक गई कि जनरल, ओबीसी और EWS की मेरिट आखिर कितने नंबर पर जाकर रुकी। इस भर्ती को लेकर महीनों से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए कितने अंक चाहिए होंगे। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है और अभ्यर्थी अपने अंकों से सीधे तुलना कर सकते हैं कि वे चयन की दौड़ में आगे हैं या पीछे।
7994 पदों के लिए शुरू हुई थी पूरी प्रक्रिया
लेखपाल भर्ती 2025 कुल 7994 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित भर्तियों में से एक मानी जा रही है क्योंकि इसमें आवेदन करने वालों की संख्या बेहद ज्यादा रही। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर तय की गई। यानी अभ्यर्थियों को अलग से प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी पड़ी, बल्कि पीईटी के अंकों के आधार पर ही उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया।
15 गुना अभ्यर्थियों को दिया गया मौका
आयोग ने पदों की संख्या के सापेक्ष लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया है। इसका मतलब है कि प्रतियोगिता अभी भी बेहद कड़ी रहने वाली है। इस बार कुल 3,66,712 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इतनी बड़ी संख्या इस बात को दिखाती है कि लेखपाल भर्ती को लेकर युवाओं में कितना उत्साह है।
55.12 अंक पर रुकी जनरल, ओबीसी और EWS की कटऑफ
सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है, वह है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कटऑफ। इन तीनों ही प्रमुख श्रेणियों के लिए कटऑफ 55.12 अंक तय की गई है। यानी जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी में कम से कम 55.12 या उससे अधिक नॉर्मलाइज्ड अंक हासिल किए हैं, वही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने गए हैं।
अनुसूचित जाति की कटऑफ भी रही समान
इस बार एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिली। अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ भी 55.12 अंक ही तय की गई है, जो सामान्य, ओबीसी और EWS के बराबर है। यह दर्शाता है कि इस भर्ती में प्रतिस्पर्धा सभी वर्गों में लगभग समान स्तर की रही और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अच्छे अंक हासिल किए।
अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ी राहत
अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ कुछ कम रखी गई है। इस श्रेणी की योग्यता 47.50 अंक तय की गई है। यानी इस वर्ग के उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत कम अंक की आवश्यकता पड़ी, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धा में थोड़ी राहत मिली।
श्रेणीवार कटऑफ एक नजर में
- अनारक्षित वर्ग: 55.12 अंक
- अनुसूचित जाति: 55.12 अंक
- अनुसूचित जनजाति: 47.50 अंक
- अन्य पिछड़ा वर्ग: 55.12 अंक
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 55.12 अंक
अब आगे क्या होगा
कटऑफ जारी होने के बाद अब पूरी प्रक्रिया मुख्य परीक्षा पर केंद्रित हो गई है। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अंक हासिल कर लिए हैं, उन्हें अब अगले चरण की तैयारी तेज करनी होगी क्योंकि अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा। लेखपाल भर्ती का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यही परीक्षा तय करेगी कि हजारों पदों पर नियुक्ति किसे मिलेगी। अभ्यर्थियों के लिए अब हर अंक निर्णायक साबित होने वाला है।
