यूपी लेखपाल परीक्षा में पेपर लीक की खबरें पूरी तरह अफवाह; भ्रामक पोस्ट करने वालों पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई
UP Lekhpal Exam 2026: यूपी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा पेपर लीक की झूठी अफवाहें फैलाकर युवाओं को गुमराह करने वाले असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
UP Lekhpal Exam 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित की गई 'यूपी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा 2026' को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लेखपाल परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और पेपर लीक को लेकर फैलाई जा रही तमाम खबरें पूरी तरह निराधार, गलत और भ्रामक हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी झूठी अफवाहें फैलाकर युवाओं को गुमराह करने वाले असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों को भरने के लिए इस मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 मई 2026 (गुरुवार) को किया गया था। इस बड़ी भर्ती परीक्षा में प्रदेश के 44 जिलों में बनाए गए विभिन्न केंद्रों पर लगभग 3.5 से 3.66 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
आखिर कैसे शुरू हुई पेपर लीक की अफवाह?
जांच में सामने आया है कि 21 मई को परीक्षा खत्म होने के बाद कुछ केंद्रों से अभ्यर्थी दोपहर 1:00 से 2:00 बजे के बीच बाहर निकले। परीक्षा केंद्र से छात्रों के देरी से निकलने को आधार बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिए और इसे 'पेपर लीक' तथा 'परीक्षा घोटाला' बताते हुए भ्रामक दावे शुरू कर दिए। देखते ही देखते इंटरनेट पर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग से जुड़ी झूठी खबरें तैरने लगीं।
सरकार और अधिकारियों का आधिकारिक स्पष्टीकरण
मामले को बढ़ता देख उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने तुरंत स्थिति को स्पष्ट किया। अधिकारियों ने आधिकारिक बयान जारी कर सूचित किया है कि पूरी परीक्षा अत्यंत पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई गई है। पूरी छानबीन के बाद भी पेपर लीक होने का कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं मिला है। परीक्षा की विश्वसनीयता पूरी तरह सुरक्षित है।
एसटीएफ और साइबर सेल की पैनी नजर
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि डिजिटल स्पेस पर बिना किसी प्रामाणिक तथ्य के सनसनी फैलाने, एडिटेड वीडियो पोस्ट करने या छात्रों के बीच भ्रम पैदा करने वाले अकाउंट्स को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस की साइबर सेल ऐसे लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज करने की तैयारी में है।
अधिकारियों ने छात्रों और शिक्षकों से अपील की है कि यदि उन्हें परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत या वैलिड सवाल है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के आधिकारिक माध्यमों से आयोग के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रामक दुष्प्रचार का हिस्सा न बनें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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