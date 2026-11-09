12वीं के बाद कैसे बनते हैं लेखपाल? जानें सैलरी, योग्यता, उम्र और पूरी प्रक्रिया
12वीं पास युवाओं के लिए लेखपाल बनना एक लोकप्रिय करियर है। UPSSSC PET पास कर उम्मीदवार मुख्य परीक्षा और चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी लेखपाल बन सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के बीच लेखपाल का पद काफी लोकप्रिय और प्रतिष्ठित माना जाता है। गांव और जमीन से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी लेखपाल के कंधों पर ही होती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा हर साल या समय-समय पर हजारों पदों पर लेखपाल भर्ती का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। अगर आप भी 12वीं के बाद लेखपाल बनने का सपना देख रहे हैं, तो इसकी पूरी प्रक्रिया और योग्यता जानना बेहद जरूरी है।
लेखपाल का काम और जिम्मेदारियां
लेखपाल गांव के लेवल पर राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। उसका मुख्य काम जमीन का रिकॉर्ड रखना, खसरा-खतौनी को अपडेट करना और भूमि से जुड़े मामलों की सटीक जानकारी रखना होता है। इसके अलावा गांव में जमीन की पैमाइश कराना, प्राकृतिक आपदा या मौसम से हुए फसलों के नुकसान की रिपोर्ट तैयार करना और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना भी लेखपाल की ही जिम्मेदारी होती है।
जरूरी योग्यता और आयु सीमा
यूपी में लेखपाल बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) पास होना अनिवार्य है। कई बार भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान के प्रमाण के रूप में CCC सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है।
आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
उम्र सीमा में छूट: उत्तर प्रदेश के मूल निवासी SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है।
डोमिसाइल: आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
चयन प्रक्रिया: PET और मुख्य परीक्षा
उत्तर प्रदेश में लेखपाल का चयन UPSSSC द्वारा दो मुख्य चरणों में किया जाता है।
प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET): अभ्यर्थियों को सबसे पहले UPSSSC की PET परीक्षा पास करनी होती है। PET में प्राप्त स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों को लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है।
मुख्य लिखित परीक्षा : शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। इस लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मुख्य रूप से चार विषयों पर आधारित होते हैं—सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज व विकास।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है।
सैलरी और तैयारी के टिप्स
7वें वेतन आयोग के अनुसार लेखपाल का शुरुआती पे-स्केल 5200- 20200 रुपये और ग्रेड वेतन-2000 रुपये होता है, जिसके साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी सुविधाएं जुड़कर आकर्षक इन-हैंड सैलरी मिलती है।
तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को गणित और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पुराने सालों के प्रश्न पत्रों को हल करना और नियमित मॉक टेस्ट देना इस परीक्षा को पास करने का सबसे आसान तरीका है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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रुचियां
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