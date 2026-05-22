UP Lekhpal Answer Key 2026 जारी, मिला लीजिए अपने जवाब; डायरेक्ट डाउनलोड करें PDF
UPSSSC ने UP Lekhpal Answer Key 2026 और Question Paper PDF जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अब आधिकारिक आंसर की चेक कर सकते हैं और अपने संभावित अंक जांच सकते हैं।
UP Lekhpal Answer Key 2026 Out , UPSSSC UP Lekhpal Question Paper PDF : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। UPSSSC ने आखिरकार यूपी लेखपाल उत्तर कुंजी 2026 (UP Lekhpal Answer Key 2026) जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने प्रश्न पुस्तिका भी उपलब्ध करा दी है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अब अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं और यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका चयन होने की संभावना कितनी है। इस बार लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। परीक्षा खत्म होते ही सोशल मीडिया और कोचिंग प्लेटफॉर्म्स पर उत्तर कुंजी को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। अब आधिकारिक उत्तर कुंजी आने के बाद उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है।
44 जिलों में हुई थी बड़ी परीक्षा
यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 21 मई 2026 को ऑफलाइन माध्यम में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा प्रदेश के 44 जिलों के 861 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। आयोग के मुताबिक कुल 3,66,712 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, जिनमें से 3,01,756 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। अगर प्रतिशत की बात करें तो इस भर्ती परीक्षा में लगभग 82.3 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई, जो यह दिखाती है कि यूपी की सरकारी भर्तियों को लेकर युवाओं में कितना बड़ा उत्साह है।
कैसा था परीक्षा का पैटर्न?
यूपी लेखपाल प्रश्न पत्र 2026 में कुल 100 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। हर सवाल 1 अंक का था। वहीं गलत जवाब देने पर 0.25 अंक की ऋणात्मक अंकन व्यवस्था भी रखी गई थी। अभ्यर्थियों को पूरा प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। कई उम्मीदवारों के मुताबिक इस बार पेपर का स्तर मध्यम रहा, जबकि कुछ खंडों में सवाल थोड़े पेचीदा भी थे।
यहां देखें UPSSSC UP Lekhpal Answer Key 2026 और Question Paper PDF
प्रश्न पत्र पीडीएफ क्यों है जरूरी?
जो उम्मीदवार आने वाली सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यूपी लेखपाल प्रश्न पत्र पीडीएफ काफी काम की साबित हो सकती है। इससे अभ्यर्थियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन से विषय ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और पेपर का स्तर कैसा रहता है। इसके अलावा जो उम्मीदवार परीक्षा देकर आए हैं, वे उत्तर कुंजी की मदद से अपने सही और गलत जवाब जांचकर संभावित अंक निकाल सकते हैं।
ऐसे करें आंसर की डाउनलोड
अभ्यर्थी यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपी लेखपाल उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पीडीएफ और प्रश्न पुस्तिका दोनों उपलब्ध कराए गए हैं। डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट के उत्तर कुंजी अनुभाग में जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। वहां से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड की जा सकती है।
अभ्यर्थियों को अब किस बात का इंतजार?
अब उम्मीदवारों की नजर आयोग द्वारा जारी होने वाली आपत्ति प्रक्रिया और अंतिम आंसर की पर रहेगी। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी सवाल के जवाब पर आपत्ति है, तो आयोग तय समय के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दे सकता है। इसके बाद अंतिम आंसर की और परिणाम जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया पूरी होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव