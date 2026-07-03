पिता ड्राइवर, मां टेलर, देश की सबसे बड़ी MCA प्रवेश परीक्षा में यूपी के लाल की छठी रैंक
यूपी के निखिल ने निमसेट में छठी रैंक पाई है। एमसीए में प्रवेश के लिए निमसेट का आयोजन होता है। परिवार का पहला सदस्य एनआईटी से पढ़ाई करेगा।
ड्राइवर पिता और टेलर मां के बेटे निखिल अग्रवाल ने एमसीए में प्रवेश के लिए होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा निमसेट (एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) में ऑल इंडिया छठवीं रैंक हासिल की है। इस सफलता के साथ यूपी का कानपुर का रहने वाला निखिल एनआईटी त्रिचि से पढ़ाई कर अपना व पूरे परिवार का सपना पूरा कर सकेंगे। निखिल परिवार के पहले सदस्य हैं, जो एनआईटी जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थान से एमसीए की पढ़ाई करेंगे। इस सफलता से निखिल के माता-पिता काफी उत्साहित हैं। NIMCET (NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) भारत का प्रमुख MCA एंट्रेंस टेस्ट है। यह जाने-माने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs) का गेटवे है, जो बेहतरीन प्लेसमेंट और इंडस्ट्री में पहचान देता है।
कल्याणपुर निवासी निखिल के पिता मुकेश कुमार अग्रवाल वैन ड्राइवर हैं और मां माधुरी अग्रवाल घर में ही टेलरिंग का काम कर परिवार चलाने में सहयोग करती हैं। निखिल ने बताया कि ‘घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन परिवार ने हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। दसवीं पास पिता और पांचवीं पास मां हमेशा चाहती थी कि मैं उच्च शिक्षा लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी बनकर काम करूं। अब मां-बाप का सपना पूरा करना है’।
बचपन से मेधावी रहे निखिल ने गार्डेनिया स्कूल से 86 फीसदी अंकों के साथ 10वीं और वेलफेयर स्कूल से 90 फीसदी अंकों के साथ 12वीं की पढ़ाई पूरी की। फिर बीसीए में दाखिले के लिए सीयूईटी यूजी की परीक्षा दी। रिजल्ट देरी से आने के कारण सीएसजेएमयू (छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय) में प्रवेश ले लिया। निखिल ने बताया कि जब रिजल्ट आया तो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल रहा था। विवि में प्रोफेसरों ने बीसीए प्रथम वर्ष में निमसेट की जानकारी दी, तभी से तैयारी शुरू कर दी थी। निखिल ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के साथ ही कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। निखिल ने निमसेट की तैयारी के लिए कोचिंग की थी, जिसकी फीस खुद ट्यूशन के माध्यम से भरी है। हालांकि कोचिंग संचालक ने भी परफॉर्मेंस देखते हुए शुल्क का बड़ा हिस्सा माफ कर दिया था।
सीएसजेएमयू में सिल्वर मेडल संग पीजी में तीसरी रैंक
निखिल ने बताया कि बीसीए में 8.9 सीजीपीए आए हैं और 9 जुलाई को होने वाले दीक्षांत समारोह के दौरान कैम्पस का सिल्वर मेडल मिलना है। वहीं, एमसीए के लिए निमसेट के अलावा सीयूईटी पीजी और सीएसजेएमयू की प्रवेश परीक्षा दी थी। सीयूईटी पीजी में ऑल इंडिया 90वीं रैंक आई है और दिल्ली विवि में प्रवेश मिल रहा है। सीएसजेएमयू में तीसरी रैंक मिली है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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