UP Junior Aided Teacher Vacancy: यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 नवंबर से करें आवेदन

UP Junior Aided Teacher Vacancy: जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के नोटिस का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर जाना होगा। आयोग के इस निर्णय के बाद 43 हजार से अधिक सफल अभ्यर्थियों का इंतजार अब पूरा हुआ है।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियमावली-1978, (सातवां संशोधन) नियमावली-2019 में दी गई व्यवस्था एवं वर्तमान आरक्षण नियमों का पालन करते हुए तथा सभी विधिक पहलुओं का परीक्षण कर नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।