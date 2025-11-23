Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़up junior aided teacher headmaster recruitment 2025 online application dates selection list posting schedule update
खुशखबरी! यूपी के जूनियर हाईस्कूलों में 1515 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए आवेदन कल से

खुशखबरी! यूपी के जूनियर हाईस्कूलों में 1515 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए आवेदन कल से

संक्षेप:

यूपी एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के 1515 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। चयन सूची 23 दिसंबर को जारी होगी।

Sun, 23 Nov 2025 07:19 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ रही है। शिक्षक और प्रधानाध्यापक के 1515 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। इस भर्ती में 253 पद प्रधानाध्यापक के और 1262 पद शिक्षक के शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2021 में करवाया गया था, जबकि इसका परिणाम 6 सितंबर 2022 को घोषित किया गया था। अब बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह ने नियुक्तियों की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वे jhsaidedposting.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कब जारी होगी चयन सूची

भर्ती कैलेंडर भी निश्चित कर दिया गया है। आवेदन के बाद 23 दिसंबर को चयन सूची जारी होगी, जिसके आधार पर 24 से 30 दिसंबर के बीच अभ्यर्थियों से विकल्प लिए जाएंगे। इसके बाद 10 जनवरी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला आवंटन सहित चयन सूची जारी कर सत्यापन पूरा करेंगे, जिसके बाद नियुक्ति की दिशा स्पष्ट होने लगेगी।

20 जनवरी को स्कूल प्रबंधकों को भेजी जाएगी आवंटन सूची

आगे की प्रक्रिया के अंतर्गत 20 जनवरी को स्कूल प्रबंधकों को आवंटन सूची भेजी जाएगी। इसके बाद प्रबंधक-नियुक्ति प्राधिकारी 30 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, और अंत में चयनित अभ्यर्थियों को 15 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का यह निर्णय लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की बड़ी खबर माना जा रहा है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया दो साल से अधिक समय से अटकी हुई थी।

शिक्षा विभाग के अफसरों का मानना है कि इस भर्ती के पूरा होने से प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की कमी को बड़ा राहत मिलेगी और शैक्षिक गतिविधियां भी तेज होंगी। उधर अभ्यर्थियों के बीच अब तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है ताकि ऑनलाइन आवेदन और विकल्प चयन प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के समय पर पूरी की जा सके।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Uttar Pradesh Jobs News UP Jobs
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।