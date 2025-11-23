खुशखबरी! यूपी के जूनियर हाईस्कूलों में 1515 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए आवेदन कल से

संक्षेप: यूपी एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के 1515 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। चयन सूची 23 दिसंबर को जारी होगी।

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ रही है। शिक्षक और प्रधानाध्यापक के 1515 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। इस भर्ती में 253 पद प्रधानाध्यापक के और 1262 पद शिक्षक के शामिल हैं।

इस भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2021 में करवाया गया था, जबकि इसका परिणाम 6 सितंबर 2022 को घोषित किया गया था। अब बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह ने नियुक्तियों की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वे jhsaidedposting.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कब जारी होगी चयन सूची भर्ती कैलेंडर भी निश्चित कर दिया गया है। आवेदन के बाद 23 दिसंबर को चयन सूची जारी होगी, जिसके आधार पर 24 से 30 दिसंबर के बीच अभ्यर्थियों से विकल्प लिए जाएंगे। इसके बाद 10 जनवरी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला आवंटन सहित चयन सूची जारी कर सत्यापन पूरा करेंगे, जिसके बाद नियुक्ति की दिशा स्पष्ट होने लगेगी।

20 जनवरी को स्कूल प्रबंधकों को भेजी जाएगी आवंटन सूची आगे की प्रक्रिया के अंतर्गत 20 जनवरी को स्कूल प्रबंधकों को आवंटन सूची भेजी जाएगी। इसके बाद प्रबंधक-नियुक्ति प्राधिकारी 30 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, और अंत में चयनित अभ्यर्थियों को 15 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का यह निर्णय लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की बड़ी खबर माना जा रहा है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया दो साल से अधिक समय से अटकी हुई थी।