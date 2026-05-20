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UP ITI Rojgar Mela : यूपी आईटीआई छात्रों के लिए कल रोजगार मेला, 41000 तक की सैलरी के मिलेंगे जॉब ऑफर

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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मारुति सुजुकी इंडिया की ओर से 21 एवं 22 मई को लखनऊ स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आईटीआई), अलीगंज परिसर में कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से हरियाणा स्थित कंपनी के प्लांटों के लिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई पदों पर चयन किया जाएगा।

UP ITI Rojgar Mela : यूपी आईटीआई छात्रों के लिए कल रोजगार मेला, 41000 तक की सैलरी के मिलेंगे जॉब ऑफर

मारुति सुजुकी इंडिया की ओर से 21 एवं 22 मई को लखनऊ स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आईटीआई), अलीगंज परिसर में कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से हरियाणा स्थित कंपनी के प्लांटों के लिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई पदों पर चयन किया जाएगा। आईटीआई के प्लेसमेंट अफसर ने बताया कि 21 मई को प्रातः 10:00 बजे से अभ्यर्थियों का प्रारंभिक असेसमेंट (लिखित/तकनीकी परीक्षा) होगा। 22 मई को चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। चयनितों को प्लांट में अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

41,000 रुपये से अधिक का मासिक वेतन

इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य हरियाणा स्थित प्लांटों के लिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई की नियुक्ति करना है, जिसमें महिला उम्मीदवारों को विशेष रूप से 41,000 रुपये से अधिक का मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

योग्यता

चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों के पास आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ-साथ हाईस्कूल में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक मार्कशीट और पहचान पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ लाने होंगे। पुरुष अभ्यर्थियों को लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। कुछ विशिष्ट मैकेनिकल ट्रेड्स (जैसे- फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, टर्नर, आदि) में NCVT/SCVT मान्यता प्राप्त ITI पास होना भी जरूरी है।

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आयोजन स्थल और तिथियां

यह प्लेसमेंट ड्राइव ITI अलीगंज, लखनऊ में 21 और 22 मई को आयोजित किया जा रहा है। 21 मई को सुबह 10 बजे से लिखित और तकनीकी परीक्षा होगी, और 22 मई को चयनित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए जाएंगे।

चयन कैसे होगा

21 मई को आयोजित होने वाली लिखित और तकनीकी परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल (चयनित) होंगे, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के 22 मई को इंटरव्यू लिए जाएंगे।

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अतिरिक्त सुविधाएं

कंपनी की ओर से चयनित कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, जिनमें महिला अभ्यर्थियों के लिए सब्सिडी वाला भोजन और यूनिफॉर्म शामिल हैं।

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जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवारों को अपने साथ हाईस्कूल और ITI की मार्कशीट, प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड की मूल कॉपी के साथ-साथ उनकी फोटोकॉपी भी लानी होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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