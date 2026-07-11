UP ITI 2026 के आवेदन हुए शुरू, scvtup.in पर खुला लिंक; बिना परीक्षा मिलेगा सीधा दाखिला
उत्तर प्रदेश में आईटीआई एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, इच्छुक छात्र scvtup.in पर जाकर बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हाईस्कूल (10वीं) पास करने के बाद किसी बेहतरीन टेक्निकल कोर्स की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर है। वो छात्र जो लंबे वक्त से आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट) में दाखिले का इंतजार कर रहे थे, अब उनका ये इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT), लखनऊ ने यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे बड़ी और खास बात ये है कि आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.scvtup.in पर डायरेक्ट लिंक पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब बिना किसी देरी के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपने सपनों के करियर की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं।
आज के इस दौर में जहां हर तरफ कंपटीशन का माहौल है, वहां एक अच्छी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा होना बहुत जरूरी हो गया है। यूपी के युवाओं के बीच आईटीआई को लेकर हमेशा से एक खास क्रेज रहा है, क्योंकि ये कोर्स सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ता है। चाहे सरकारी नौकरी की बात हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी शानदार प्लेसमेंट की, आईटीआई करने वाले होनहारों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल भी लाखों छात्रों ने आईटीआई में दाखिले का मन बनाया है और आवेदन लिंक खुलते ही साइट पर रौनक बढ़ गई है।
कैसा होगा चयन का तरीका?
सबसे ज्यादा राहत की बात ये है कि यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भारी-भरकम प्रवेश परीक्षा (एन्ट्रेंस एग्जाम) देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी प्रक्रिया 100% मेरिट पर आधारित है। आसान लफ्जों में कहें तो, आपके 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा में जो भी नंबर आए हैं, उन्हीं नंबरों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। परिषद कुल चार चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेगी। हर चरण में बची हुई सीटों के लिए अलॉटमेंट किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनकी मनपसंद ट्रेड और कॉलेज मिल सके।
कौन भर सकता है ये फॉर्म?
अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इसके लिए योग्य हैं, तो इसके नियम बेहद सीधे और आसान रखे गए हैं -
- पढ़ाई: उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं की परीक्षा पास होना लाजमी है।
- उम्र: आपकी उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए। इसके लिए कोई अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो कुछ गैप के बाद फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं।
- निवास: इस फॉर्म को भरने के लिए उम्मीदवार का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (डोमिसाइल) होना जरूरी है।
कितनी लगेगी फीस?
ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपको एक तय फीस जमा करनी होगी। यूपी आईटीआई 2026 के लिए आवेदन शुल्क आपकी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग रखा गया है। अगर आप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको 250 रुपये की फीस देनी होगी। वहीं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए ये फीस सिर्फ 150 रुपये रखी गई है।
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?
अपना फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती न हो, इसलिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर SCVT की ऑफिशियल वेबसाइट scvtup.in पर जाना होगा।
2. होमपेज पर जाते ही आपको "यूपी आईटीआई एडमिशन 2026" का अप्लाई लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक कर दें।
3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। वहां अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, अपनी कैटेगरी जैसी बुनियादी जानकारियां दर्ज करें।
4. आपके मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे डालकर अपना नंबर वेरीफाई करें।
5. अब आपको ये चुनना होगा कि आप सरकारी संस्थान (इंस्टिट्यूट) में दाखिला चाहते हैं, प्राइवेट में या फिर दोनों में।
6. इसके बाद अपनी पढ़ाई और पते (कम्यूनिकेशन डिटेल्स) की जानकारी सही-सही भरें।
7. मांगे गए सभी जरूरी कागजात (जैसे फोटो, साइन और मार्कशीट) साफ-साफ स्कैन करके अपलोड करें।
8. आखिर में अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन फीस जमा करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
9. ध्यान रहे, सबमिट किए गए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास जरूर महफूज रख लें, ताकि भविष्य में काम आ सके।
ऑनलाइन आवेदन का लिंक अब पूरी तरह से एक्टिव है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें। अक्सर लास्ट डेट पर सर्वर डाउन होने की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार छात्र फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। इसलिए जैसे ही आपको इत्मीनान मिले, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर फॉर्म भर लें। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद मेरिट लिस्ट का इंतजार करें, जो आने वाले समय में इसी वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव