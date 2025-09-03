UP NEET UG: राहत न मिली तो NEET UG काउंसलिंग प्रभावित होगी, आज आ सकता है HC का फैसला

उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग रद्द किए जाने के मामले में राहत न मिली तो यूपी सहित देशभर की नीट काउंसलिंग प्रभावित होगी। ऐसा यूपी के मेडिकल कॉलेजों की सेंट्रल कोटे की सीटों पर पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के चलते होगा।

उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग रद्द किए जाने के मामले में राहत न मिली तो यूपी सहित देशभर की नीट काउंसलिंग प्रभावित होगी। ऐसा यूपी के मेडिकल कॉलेजों की सेंट्रल कोटे की सीटों पर पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के चलते होगा। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दायर स्पेशल अपील पर मंगलवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। विभाग की ओर से इस साल पुरानी व्यवस्था बहाल रखने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। बुधवार को हाईकोर्ट निर्णय सुना सकता है।

जालौन, कन्नौज, अम्बेडकर नगर और सहारनपुर मेडिकल कालेजों में एससी कोटे के आरक्षण को लेकर बवाल मचा है। स्पेशल कंपोनेंट के तहत बने इन कॉलेजों में 78 फीसदी से अधिक आरक्षण होने पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इनकी काउंसलिंग निरस्त करने के आदेश दिए थे। जबकि पहले चरण की काउंसलिंग में 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले चुके हैं। इस फैसले के खिलाफ विभाग की ओर से हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की गई है। सोमवार के बाद मंगलवार को सुबह और फिर भोजनावकाश के बाद इस पर चर्चा हुई।