UP NEET UG: राहत न मिली तो NEET UG काउंसलिंग प्रभावित होगी, आज आ सकता है HC का फैसला

उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग रद्द किए जाने के मामले में राहत न मिली तो यूपी सहित देशभर की नीट काउंसलिंग प्रभावित होगी। ऐसा यूपी के मेडिकल कॉलेजों की सेंट्रल कोटे की सीटों पर पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के चलते होगा।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताWed, 3 Sep 2025 09:41 AM
उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग रद्द किए जाने के मामले में राहत न मिली तो यूपी सहित देशभर की नीट काउंसलिंग प्रभावित होगी। ऐसा यूपी के मेडिकल कॉलेजों की सेंट्रल कोटे की सीटों पर पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के चलते होगा। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दायर स्पेशल अपील पर मंगलवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। विभाग की ओर से इस साल पुरानी व्यवस्था बहाल रखने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। बुधवार को हाईकोर्ट निर्णय सुना सकता है।

जालौन, कन्नौज, अम्बेडकर नगर और सहारनपुर मेडिकल कालेजों में एससी कोटे के आरक्षण को लेकर बवाल मचा है। स्पेशल कंपोनेंट के तहत बने इन कॉलेजों में 78 फीसदी से अधिक आरक्षण होने पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इनकी काउंसलिंग निरस्त करने के आदेश दिए थे। जबकि पहले चरण की काउंसलिंग में 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले चुके हैं। इस फैसले के खिलाफ विभाग की ओर से हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की गई है। सोमवार के बाद मंगलवार को सुबह और फिर भोजनावकाश के बाद इस पर चर्चा हुई।

विभाग ने पुरानी व्यवस्था से ही प्रवेश का अनुरोध किया

चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों की समस्या के साथ ही दोबारा काउंसलिंग कराने की स्थिति में पैदा होने वाली स्थिति कोर्ट को बताई है। साथ ही अंडर टेकिंग देकर यह अनुरोध किया है कि इस साल पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने दी जाए। अगले साल एससी कोटे की मानक से अधिक सीटों को लेकर जारी शासनादेशों के पुन: परीक्षण की बात कही गई है। उधर, तमाम अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बरकरार है। बुधवार को इस मामले में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

