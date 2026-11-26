यूपी के शख्स की चिट्ठी ने UPSC को हिलाया, रैंक 277 से 26 हुई, IAS बने आशुतोष अग्निहोत्री
यूपी के आशुतोष अग्निहोत्री ने जो किया वो यूपीएससी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनकी एक चिट्ठी ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट बदला दिया। उनकी रैंक 277 से 26 हो गई और वो आईएएस अफसर बने।
आईएएस आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित पदों के लिए सिविल सेवा परीक्षा कराने वाले सरकार के भर्ती आयोग यूपीएससी को काफी भरोसेमंद माना जाता है। यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) की ओर से हर साल जारी किए जाने वाले देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल परिणाम में गलती निकालना या उसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन यूपीएससी के इतिहास में अपवाद के तौर पर एक ऐसी सच्ची घटना दर्ज है जिसने उसे अपना फाइनल यूपीएससी सीएसई रिजल्ट बदलने पर मजबूर कर दिया था। मामला करीब 27 बरस पहले का है जब एक कानपुर के आशुतोष अग्निहोत्री नाम के होनहार लड़के ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर सिविल सेवा परिणाम में हुई गलती को उजागर किया। यूपीएससी ने अपनी गलती मानी। नतीजतन उनकी रैंक 277 से 26वीं हो गई।
उन्हें पहले इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस (IDAS) में नियुक्ति मिलने वाली थी, लेकिन रिजल्ट बदलने के बाद आईएएस मिला। आशुतोष असम-मेघालय काडर के आईएएस अफसर बने। 1999 बैच के आईएएस आशुतोष वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एडिश्नल सेक्रेटरी हैं।
यूपीएससी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ
आशुतोष अग्निहोत्री का मामला यूपीएससी के इतिहास में अपनी तरह का एक अभूतपूर्व मामला माना जाता है। ऐसा पहले और अब तक कभी नहीं हुआ।
जब यूपीएससी रिजल्ट आया तो रैंक 277 पता लगी
25 मई 1999 को जब यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित हुआ, तो आशुतोष अग्निहोत्री को पता चला कि उनका चयन हो गया है, लेकिन उनकी रैंक 277 आई है। उस दौर में कुल सीटें बहुत सीमित (लगभग 300 से 400) हुआ करती थीं और आईएएस के लिए केवल 55 सीटें थीं। सामान्य वर्ग के लिए आईएएस पाने के लिए टॉप 30 में आना अनिवार्य था। 277वीं रैंक के अनुसार उन्हें इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस' (IDAS) मिलती।
यूपी पुलिस में हुआ चयन
इसी बीच उनका चयन यूपी पुलिस सर्विस में भी हुआ था। वे अपने धैर्य और क्षमता की परीक्षा लेने के लिए मुरादाबाद में पुलिस की ट्रेनिंग करने चले गए।
यूपीएससी की मार्कशीट देख हुआ गड़बड़ी का शक
यूपी पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जब यूपीएससी की मार्कशीट आई, तो उनके पिता ने उन्हें अंकों की जानकारी दी। उनके दूसरे वैकल्पिक विषय (अंग्रेजी साहित्य) के फर्स्ट पेपर में 178 अंक थे, जबकि द्वितीय पेपर में 300 में से केवल 70 अंक मिले थे। बाकी सभी विषयों में उन्होंने लगातार 160 से 170 के बीच अच्छे अंक पाए थे और कुल प्राप्तांक 1261 थे।
आशुतोष ने एक इंटरव्यू में बताया कि पिछले प्रयास (1996 मेन्स) में बिना किसी खास तैयारी के भी उन्हें इस पेपर में 138 अंक मिले थे, जबकि इस बार उनका पेपर बेहद अच्छा गया था। इसलिए उन्हें पक्का भरोसा था कि यह 70 अंक उनके नहीं हो सकते।
फिर यूपीएससी को हाथ से लिखी चिट्ठी, यूपीएससी चेयरमैन ने उठाया कदम
एक परिचित की सलाह पर उन्होंने खुद अपने हाथों से सचिव, यूपीएससी के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने तर्क दिया कि सभी विषयों में उनका स्कोर 160–170 के आसपास रहा है, ऐसे में 70 अंक उनका वास्तविक स्कोर नहीं लगता और उन्होंने इसे वेरिफाई करने का अनुरोध किया। उस समय यूपीएससी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ थे। उन्होंने इस पत्र को अनदेखा करने के बजाय एक संयुक्त सचिव को सौंपते हुए दो दिन के भीतर तथ्यों की जांच करने का निर्देश दिया। दो दिन बाद संयुक्त सचिव ने पुष्टि की कि सचमुच गड़बड़ी हुई है। इसके बाद पूरी जांच कराई गई और आशुतोष की उत्तर पुस्तिका को दोबारा देखा गया।
क्लेरिकल गलती का खुलासा
जांच में सामने आया कि द्वितीय प्रश्नपत्र में उनके वास्तविक अंक 176 थे। रोल नंबर या कोड में धुंधलापन होने के कारण एक लिपिकीय त्रुटि हुई थी, जिसके चलते किसी अन्य अभ्यर्थी के 70 अंक उनके खाते में जुड़ गए थे और उनके 176 अंक उस दूसरे अभ्यर्थी के खाते में दर्ज हो गए थे। चेयरमैन ने सरकार से अनुमति लेकर स्पष्ट कहा कि यदि यूपीएससी से गलती हुई है तो उसे स्वीकार करके ठीक किया जाना चाहिए ताकि छात्रों का व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे।
परिणाम में सुधार कर आयोग ने लिया ऐतिहासिक फैसला
कुछ समय बाद यूपीएससी ने संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें आशुतोष अग्निहोत्री की रैंक 277 से सुधरकर सीधे रैंक 26 हो गई। रैंक 26 आने पर उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) आवंटित हुई और वे असम कैडर के अधिकारी बने।
आईएएस फाउंडेशन कोर्स में हुई देरी
रिजल्ट को ठीक करने के चलते मसूरी स्थित आईएएस ट्रेनिंग स्कूल LBSNAA में 6 सितंबर 1999 से शुरू होने वाले आईएएस फाउंडेशन कोर्स को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर 20 सितंबर 1999 से शुरू करना पड़ा था।
एक बेहतरीन लेखक और कवि भी हैं आशुतोष
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री एक संवेदनशील कवि, गहरे चिंतक और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनके पिता एक शिक्षक थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखते थे। बचपन से ही घर में बड़े-बड़े कवियों और लेखकों की रचनाएं सुनने को मिलती थीं, जिसने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला।
यूपीएससी में अंग्रेजी साहित्य ऑप्शनल रखा
उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए (MA) किया और यूपीएससी में भी इसे वैकल्पिक विषय के रूप में रखा। उन्होंने शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, शैली और कीट्स जैसे अंग्रेजी कवियों के साथ-साथ हिंदी में हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह 'दिनकर' और जयशंकर प्रसाद को गहराई से पढ़ा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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