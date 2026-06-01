यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक, योगी सरकार ने दे दिए संकेत; 41424 पदों पर होनी है भर्ती
उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2026 के तहत 41,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। अप्रैल में परीक्षा हो चुकी है और सितंबर में परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी चल रही है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 41 हजार से ज्यादा पदों पर चल रही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। अप्रैल 2026 में लिखित परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार की ओर से हुई समीक्षा बैठक में साफ संकेत मिले हैं कि अंतिम परिणाम सितंबर 2026 में घोषित किए जाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों की निगाहें अब रिजल्ट और आगे की चयन प्रक्रिया पर टिक गई हैं।
मुख्यमंत्री ने की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को होमगार्ड विभाग की समीक्षा बैठक में भर्ती प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अप्रैल में हो चुकी है लिखित परीक्षा
बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के तहत 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके लिए अप्रैल 2026 में लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।
सितंबर में रिजल्ट घोषित करने की तैयारी
विभाग के अनुसार अंतिम परिणाम सितंबर 2026 में जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन समीक्षा बैठक में यह जानकारी दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को सीधे ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा। उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों में 90 दिन का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान अनुशासन, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और अन्य जरूरी विषयों की जानकारी दी जाएगी।
सरकार क्यों दे रही है प्रशिक्षण पर जोर?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होमगार्ड केवल पुलिस के सहयोगी नहीं हैं, बल्कि आपदा राहत, भीड़ नियंत्रण, चुनावी ड्यूटी और जनसेवा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी अग्रिम भूमिका निभाते हैं। इसलिए भर्ती के बाद गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना बेहद जरूरी है, ताकि एक सक्षम और पेशेवर बल तैयार किया जा सके।
प्रदेश में होमगार्ड बल को मजबूत करने की तैयारी
सरकार का लक्ष्य होमगार्ड संगठन को आधुनिक और तकनीक-सक्षम बनाना है। इसी दिशा में नई भर्ती के जरिए खाली पदों को भरने के साथ-साथ प्रशिक्षण, डिजिटल व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में नई भर्ती से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था भी मजबूत होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव