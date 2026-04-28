यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा में TikTok का सवाल बना सिरदर्द, गूगल पर जवाब खोजते दिखे अभ्यर्थी
यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान TikTok बैन से जुड़ा सवाल अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। परीक्षा के बाद कई उम्मीदवार गूगल पर जवाब खोजते नजर आए।
इस बार यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन कई अभ्यर्थियों के लिए यादगार बन गया। वजह बना एक ऐसा सवाल, जिसने परीक्षा केंद्र के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर निकलने के बाद भी उम्मीदवारों को उलझाए रखा। दूसरी पाली के प्रश्नपत्र में पूछा गया कि भारत में सोशल मीडिया ऐप TikTok पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। सवाल के साथ जून 2020, जुलाई 2021, जून 2018 और जुलाई 2019 जैसे चार विकल्प दिए गए थे। सवाल देखने में आसान जरूर था, लेकिन परीक्षा देकर बाहर निकले कई अभ्यर्थियों ने माना कि वह सही जवाब को लेकर कन्फ्यूज हो गए थे। कुछ ने अंदाजे से उत्तर लगाया तो कई उम्मीदवार सवाल छोड़कर आगे बढ़ गए। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल की होती रही। कई अभ्यर्थी मोबाइल निकालकर गूगल पर इसका जवाब सर्च करते नजर आए।
करेंट अफेयर और सोशल मीडिया ने ली असली परीक्षा
अभ्यर्थियों का कहना था कि इस बार प्रश्नपत्र में सामान्य ज्ञान के साथ करेंट अफेयर और सोशल मीडिया से जुड़े सवालों का दबदबा ज्यादा दिखाई दिया। कई उम्मीदवारों ने बताया कि पेपर पूरी तरह संतुलित था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिनकी तैयारी उन्होंने नहीं की थी। परीक्षा देने पहुंचे विकास यादव ने बताया कि पेपर मिला-जुला रहा। उनके मुताबिक लगभग 40 प्रतिशत सवाल वही थे जिन्हें उन्होंने पढ़ा था, जबकि बाकी प्रश्न अलग तरह के आए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और 2022 तक के करेंट अफेयर से जुड़े सवालों ने सबसे ज्यादा उलझन पैदा की।
परीक्षा केंद्रों के बाहर भी कम नहीं हुई परेशानी
भर्ती परीक्षा देने पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों को सिर्फ प्रश्नपत्र ही नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्रों के बाहर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और परीक्षा केंद्रों के आसपास मौजूद दुकानों पर पानी, कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते की चीजें सामान्य दिनों से ज्यादा कीमत पर बेची गईं। दूर-दराज से पहुंचे उम्मीदवार मजबूरी में महंगे दामों पर सामान खरीदते दिखाई दिए। कई परीक्षार्थियों ने कहा कि दुकानदारों ने भीड़ का फायदा उठाकर ओवर रेटिंग की। इससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।
पेपर खत्म होते ही पानी के लिए भागे उम्मीदवार
भीषण गर्मी के बीच परीक्षा खत्म होने के बाद हालात और मुश्किल नजर आए। केंद्रों से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पानी की दुकानों की ओर दौड़ पड़े। कई जगहों पर पेयजल की व्यवस्था कम पड़ती दिखाई दी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास भी भारी भीड़ देखने को मिली। वाटर बूथ और हैंडपंप पर लंबी लाइनें लग गईं। कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि भीड़ देखकर कुछ दुकानदारों ने पानी और ठंडे पेय की कीमतें भी बढ़ा दीं।
ई-रिक्शा चालकों ने भी वसूला ज्यादा किराया
परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और वहां से वापस स्टेशन या बस स्टैंड जाने में भी अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी। रेलवे स्टेशन से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने वाले कई ई-रिक्शा चालकों ने तय किराए से ज्यादा पैसे वसूले। अभ्यर्थियों के मुताबिक जहां सामान्य दिनों में 10 रुपये किराया लिया जाता है, वहीं परीक्षा के दिन उनसे 20 से 25 रुपये तक लिए गए। इससे उम्मीदवारों में नाराजगी भी देखने को मिली।
सात केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई परीक्षा
शहर के सात परीक्षा केंद्रों पर होमगार्ड भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के इंतजाम किए गए थे। हालांकि गर्मी, भीड़ और अव्यवस्थाओं के चलते उम्मीदवारों को कई स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव