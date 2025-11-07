UP Home Guard Vacancy : 45000 यूपी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू, पहले करें OTR, लिंक जारी, जानें नियम

संक्षेप: UP Home Guard OTR : उत्तर प्रदेश भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती में भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) को अनिवार्य कर दिया है। यूपी पुलिस भर्ती की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ओटीआर का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है।

UP Home Guard Vacancy : उत्तर प्रदेश भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर समेत तमाम भर्तियों की तरह होमगार्ड भर्ती में भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) को अनिवार्य कर दिया है। यानी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन करना चाह रहे युवाओं को पहले ओटीआर करना होगा। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ओटीआर का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। होमगार्ड के 45000 पदों पर भर्ती के लिए जल्दी ही आवेदन की तारीख भी बोर्ड घोषित करेगा। विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथियां जारी होंगी। जो अभ्यर्थी पहले किसी अन्य भर्ती को लेकर बोर्ड की वेबसाइट पर ओटीआर कर चुका है, उसे फिर से करने की जरूरत नहीं है।

क्या है नए नोटिस में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने नोटिस में कहा, 'अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट uppbb.gov.in पर दिये गये लिंक https://apply.uppprb.in एवं https://www.uppprb.in पर जाकर वांछित सूचनाएं भरकर OTR की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है, जिससे भविष्य में होने वाली विज्ञापन में आवेदन करने में उन्हें कोई असुविधा न हो। ओटीआर पंजीकरण करने के लिए अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए एफएक्यू व वीडियो लिंक भी बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक पर उपलब्ध है। जिन सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड की किसी भी परीक्षा के मद्देनजर पूर्व में ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन्हें फिर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एवं आवेदन के लिए लिंक बोर्ड की वेबसाइट uppbb.gov.in पर जल्द ही उपलब्ध होगी।

ओटीआर के लिए जान लें जरूरी नियम 1- प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बदला नहीं जा सकेगा।

2- आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन आधार, डिजिलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं।

3- केवल 10वीं क्लास प्रमाणपत्र में दी गई डिटेल्स ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) के लिए मान्य होंगे।

4- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान दी गई आवेदक का नाम, लिंग और जन्म तिथि 10वीं क्लास के प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी से पूरी तरह मेल खाना चाहिए।

5- अगर डिजिलॉकर से 10वीं क्लास की डिटेल्स प्राप्त नहीं हो पाती है तो आवेदक अपनी डिटेल्स स्वयं दर्ज कर सकते हैं।

ओटीआर सिस्टम के कई फायदे ओटीआर सिस्टम के कई फायदे होते हैं। उम्मीदवारों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए बार-बार अपनी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होती है। ओटीआर में दर्ज जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित होती है। भविष्य की भर्तियों में आवेदन में समय बचता है। ओटीआर एक बार पंजीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे डुप्लिकेट आवेदनों पर रोक लगती है।

गौरतलब है कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्तियों के लिए एनरोलमेंट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड यह भर्तियां कांस्टेबल भर्ती की तर्ज पर कराएगा। इस भर्ती में आवेदकों की उम्र 18 से 30 वर्ष होगी। आवेदक हाईस्कूल यानी 10वीं पास होना चाहिए। सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन होने के बाद शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें सफल रहने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी होगी।

पंजीकरण वर्ष एक जुलाई से बोर्ड हर जिले में रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण करेगा। शासन ने मार्गदर्शिका जारी कर दी है। होमगार्ड स्वयंसेवकों का पंजीकरण मूल निवास के जिलों में उत्पन्न रिक्तियों के अनुसार होमगार्ड विभाग के अधियाचन अनुसार होगा। पंजीकरण वर्ष एक जुलाई से शुरू होगा। हर जिले में रिक्तियों का ब्योरा वहां के होमगार्ड जिला कमांडेंट देंगे।

आवेदन के साथ सब्मिट होंगे मार्कशीट व सर्टिफिकेट अंक तालिका अथवा प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुरुष व महिला के लिए रिक्तियों की अलग-अलग संख्या भी साफ की जाएगी। आरक्षण गणना रिक्तियों के अनुरूप होगी। पंजीकरण के लिए डीजी होमगार्ड जिलों में रिक्त पदों की सूचना आरक्षण की गणना कर निर्धारित प्रारूप में पुलिस भर्ती बोर्ड भेजेंगे।

जिस जिले का मूल निवासी होगा, उसी जिले के लिए आवेदन आवेदक जिस जिले का मूल निवासी होगा, उसी जिले के लिए आवेदन करेगा। उपक्रम सेवाओं में नियमित कार्यरत पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। किसी निगम या निकाय से हटाए गए कर्मचारी भी नहीं आ सकेंगे। कोर्ट में आपराधिक मामला विचाराधीन होगा, तो वह भी पंजीकरण योग्य नहीं होगा। एक से अधिक पत्नी/पति वाले भी पात्र नहीं होंगे।

फिजिकल टेस्ट पुरुषों को दो किमी. की दौड़ की जगह 25 मिनट में 4.8 किमी. और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किमी. दौड़ना होगा।

कद काठी कितनी होगी - 168 सेमी पुरुषों की हाइट हो। 152 सेमी महिलाओं की हाइट हो। पुरुषों का सीना बिना फुलाए कम से कम 79 और फुलाकर 84 हो। महिलाओं का वजन कम से कम 40 किग्रा हो।

- एनसीसी करने पर एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे।

अंक समान होने पर क्या होगा - (i) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। (ii) यदि उपर्युक्त विचारण के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अभ्यर्थियों की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।

- होमगार्ड्स की कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जायेगी।

प्रेफरेंस किन्हें मिलेगा, एक्स्ट्रा अंक किन्हें मिलेंगे क्रमांक विवरण अतिरिक्त अंक 1- एनसीसी प्रमाण पत्र धारक

सी प्रमाण पत्र धारक 03 अंक

बी प्रमाण पत्र धारक 02 अंक

ए प्रमाण पत्र धारक 01 अंक

2- भारत स्काउट एण्ड गाइड प्रमाण पत्र धारक 01 अंक 7(2) यूथ रैड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित “आपदा मित्र प्रशिक्षण” प्रमाण-

पत्र धारकों को उपरोक्त बिन्दु संख्या-07(1) में अंकित अधिमानी अहर्ताओं में दिये गये

अंकों के साथ-साथ 03 अंक पृथक से प्रदान किये जायेंगे।

7(3) अभ्यर्थी द्वारा चार पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति

में अधिमानी अहर्ता में दिये गये अंकों के साथ-साथ 01 अंक पृथक से प्रदान किया