UP Home Guard Vacancy : यूपी में 50 हजार होमगार्ड भर्ती के आवेदन जल्द, आयु सीमा व चयन पर सीएम योगी ने दिए ये निर्देश

UP Home Guard Vacancy 2025: सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई यूपी होमगार्ड भर्ती के रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा भी होनी चाहिए।

UP Home Guard Recruitment 2025: यूपी में होमगार्ड के 50 हजार पदों पर भर्ती जल्द ही निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य में होमगार्ड के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया फौरन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार करीब 50 हजार से ज्यादा पद खाली हैं। इसमें से पहले चरण में कितने पदों पर भर्ती होगी, यह संख्या बाद में तय होगी। माना जा रहा है कि करीब 50 हजार होमगार्डों को भर्ती किया जाएगा। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अधिकतम आयु सीमा 30 हो, लिखित परीक्षा भी हो सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को अधिक अवसर देने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पात्रता, परीक्षा और चयन से संबंधित प्रावधानों में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि होमगार्ड बल को और अधिक युवा स्वरूप देने के लिए भर्ती के पंजीकरण की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो। साथ ही चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अनिवार्य की जाए। जिन लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग कर रखी है या इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, उन्हें इस भर्ती में प्रेफरेंस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि होमगार्ड भर्ती के पात्रता मानकों को समय के अनुकूल बनाया जाए।

नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश बदलते समय और बढ़ते दायित्वों को देखते हुए होमगार्ड पंजीकरण से जुड़े नियमों में संशोधन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए हैं।

वर्तमान में 50 वर्ष से अधिक आयु के 51 प्रतिशत से अधिक होमगार्ड एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण तथा आपदा की परिस्थितियों में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना की। बैठक में योगी को अवगत कराया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 1,18,348 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 71,155 होमगार्ड सक्रिय हैं। करीब 47193 पद खाली पड़े हैं। अगले दस वर्षों में लगभग 38,000 स्वयंसेवक सेवानिवृत्त होंगे, जबकि मौजूदा बल में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 प्रतिशत से अधिक स्वयंसेवक कार्यरत हैं।

कहां कहां ली जाती हैं होमगार्ड की सेवाएं बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि होमगार्ड्स की सेवाएं पुलिस प्रशासन, यातायात प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, खनन, नगरीय निकायों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफसीआई और विकास प्राधिकरणों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ली जा रही हैं। हाल ही में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनावों, विभिन्न राज्यों के निर्वाचन कार्य तथा महाकुंभ-2025 जैसे आयोजनों में भी होमगार्ड्स ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। ड्यूटी आवंटन, भत्तों का भुगतान, अनुग्रह राशि और पेंशन जैसी व्यवस्थाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी हैं।