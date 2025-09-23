UP Home Guard Vacancy : यूपी होमगार्ड भर्ती में 12वीं पास ही कर सकेंगे आवेदन, आयु व फिजिकल के नियम भी बदले

UP Home Guard Recruitment 2025: यूपी होमगार्ड भर्ती में 12वीं पास ही एप्लाई कर सकेंगे आवेदन। आयु व फिजिकल टेस्ट के नियम भी बदले गए हैं। आयु सीमा घटाकर 30 वर्ष की गई है। फिजिकल टेस्ट में अब 5 मिनट में 4.8 किमी दौड़ना होगा।

UP Home Guard Recruitment 2025: यूपी में 44 हजार होमगार्ड पदों पर होने वाली भर्तियों में इंटरमीडिएट यानी 12वीं परीक्षा पास करने वाले युवा ही आवेदन कर सकेंगे। अभी तक शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल थी। इसे इंटरमीडिएट करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कुछ समय पहले होमगार्ड संगठन की समीक्षा के दौरान भर्तियों के लिए कई नए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के सामने चर्चा हुई थी। इसके बाद होमगार्ड भर्ती में आयु को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत 45 वर्ष की जगह अब अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखने को कहा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में भी बदलाव हो सकता है। इसमें पुरुषों को दो किमी. की दौड़ की जगह 25 मिनट में 4.8 किमी. और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किमी. दौड़ना होगा।

बनेगा एनरोलमेंट बोर्ड सूत्रों के मुताबिक इन प्रस्तावों पर सहमति बनने के बाद होमगार्ड भर्तियों के लिए जल्दी ही एनरोलमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें आईजी बोर्ड अध्यक्ष, डीआईजी उपाध्यक्ष होंगे।

कुछ दिन पहले सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिन लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग कर रखी है या इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, उन्हें इस भर्ती में प्रेफरेंस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि होमगार्ड भर्ती के पात्रता मानकों को समय के अनुकूल बनाया जाए।