UP Home Guard Result 2026 OUT, Direct Link: यूपी होमगार्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड
UP Home Guard Result 2026 OUT, Direct Link: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 41,424 पदों के लिए हुए इस एग्जाम का नतीजा और कट-ऑफ देखने का पूरा तरीका यहां जानें।
UP Home Guard Result 2026 OUT, Direct Link: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड भर्ती-2026 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस महा-भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस मुहिम के जरिए पूरे सूबे में होमगार्ड के बंपर 41,424 खाली पदों को भरा जा रहा है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए आसान प्रक्रिया को अपना कर नतीजे देख सकते हैं।
UP Home Guard Result 2026: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
अगर आपने भी यह परीक्षा दी है और अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं -
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
- होमपेज खुलते ही आपको "UPPBPB UP Police Home Guard Result 2026" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी सही-सही भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
- अपने रिजल्ट के पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
डायरेक्ट लिंक: उम्मीदवार सीधे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
इस भर्ती को लेकर नौजवानों में किस कदर दीवानगी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 41 हजार से ज्यादा पदों के लिए 19 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पूरी पारदर्शिता और मुस्तैदी के साथ इस परीक्षा का आयोजन कराया था, जिसके नतीजे अब सबके सामने हैं। उम्मीदवार काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे और अब उनका यह इंतजार खत्म हो चुका है।
तीन दिनों तक चली थी परीक्षा
आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन इसी साल 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बने सेंटर्स पर किया गया था। परीक्षा के ठीक बाद, 7 मई 2026 को बोर्ड ने इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और उम्मीदवारों को 10 मई 2026 तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया था। सभी आपत्तियों की बारीकी से जांच करने और कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा होने के बाद बोर्ड ने अब फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
आपके स्कोरकार्ड में क्या क्या जानकारियां होंगी?
जब आप अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करेंगे, तो उसमें नीचे लिखी जरूरी बातें जरूर चेक कर लें -
1. उम्मीदवार का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर
2. परीक्षा में मिले कुल नंबर और विषय के हिसाब से मिले अंक
3. आपकी क्वालिफिकेशन का स्टेटस (यानी आप पास हुए हैं या नहीं)
4. अलग अलग कैटेगरी (जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी) के हिसाब से तय की गई कट ऑफ मार्क्स
लिखित परीक्षा में पास होने वालों के लिए अगला कदम
जो उम्मीदवार इस लिखित परीक्षा में कामयाब रहे हैं, उन्हें भर्ती के अगले चरणों से गुजरना होगा। इसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। अगले चरण इस प्रकार हैं:
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: इसमें पास हुए उम्मीदवारों के पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और दूसरे जरूरी कागजातों की जांच की जाएगी। यह काम यूपी के सभी 75 जिलों में किया जाएगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): इसमें पुरुषों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा।
शारीरिक मानक परीक्षण (PST): इस चरण में उम्मीदवारों की लंबाई, पुरुषों के लिए सीने की माप और महिलाओं के वजन की जांच होगी।
मेडिकल टेस्ट: सबसे आखिर में पूरी तरह फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों का ही फाइनल सिलेक्शन होगा।
इन सभी चरणों में पास होने के बाद चुने गए जवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर्स में 90 दिनों की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव