UP Home Guard Recruitment : 41424 यूपी होमगार्ड भर्ती के फॉर्म में करेक्शन का मौका, जानें नियम

UP Home Guard Recruitment : 41424 यूपी होमगार्ड भर्ती के फॉर्म में करेक्शन का मौका, जानें नियम

संक्षेप:

UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 के ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन करने की विंडो खोल दी है।

Dec 18, 2025 12:45 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 के ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन करने की विंडो खोल दी है। जिन अभ्यर्थियों से आवेदन के दौरान कोई गलती हो गई है, वे निर्धारित समय के भीतर अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 18 दिसंबर 2025 सुबह 06:00 बजे से शुरू होकर 21 दिसंबर 2025 सुबह 06:00 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। करेक्शन का मौका सिर्फ एक बार के लिए दिया गया है।

कैसे करें करेक्शन

अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर इस निमित्त दिये गये लिंक https://apply.upprpb.in पर जाकर रजिस्टर्ड एकाउण्ट क्रेडेंशियल अथवा आधार आई०डी० अथवा डिजिलॉकर के माध्यम से अपने एकाउण्ट में लॉगिन करके इसमें दिये गये Application History के Modify Details टैब/सेक्शन में जाकर अपने विवरण में संशोधन (Modification) कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में OTR से प्राप्त किये गये (Fetch) विवरण तथा अपलोडेड फोटो को संशोधित नहीं कर सकेंगे।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 01-12-2025 से पूर्व ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के बिन्दु: 15-घोषणा के "अतिरिक्त विवरण" के उपबिन्दु-2 एवं 5 में 'Yes' और 'No' के दिये गये विकल्प का चयन किया जा सकता है।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु मात्र एक अवसर प्रदान किया गया है। संशोधित आवेदन पत्र अन्तिम रूप से अपडेट किये जाने से पूर्व प्रत्येक खण्ड/टैब के अन्तर्गत अपना विवरण पूर्ण सावधानी से दर्ज एवं चेक कर लें। एक बार संशोधित आवेदन पत्र अपडेट करने के पश्चात आप दर्ज किये गये विवरण में कोई संशोधन नहीं कर पायेंगे तथा पुनः संशोधन का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होगा।

सैलरी क्या होगी - 600 रुपये डयूटी भत्ता मिलेगा,

होमगार्ड स्वयंसेवक को डयूटी करने पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता मिलेगा। इस समय ड्यूटी के लिए 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ता भी मिलता है। अगर कोई माह में 30 दिन ड्यूटी करता है तो उसे ड्यूटी भत्ता व महंगाई भत्ता मिलाकर 28 हजार रुपये के आसपास मिल सकता है।

चयन प्रक्रिया

सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों की जिलेवार मेरिट सूची निकाली जाएगी।

लिखित परीक्षा एग्जाम पैटर्न

100 अंकों की सामान्य ज्ञान की ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसकी अवधि दो घंटे होगी। भर्ती बोर्ड 100 अंकों की सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) कराएगा, जो दो घंटे की होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। 25 प्रतिशत से कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण नहीं होगा।

