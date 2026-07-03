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यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में फर्जीवाड़ा करने वालों पर केस दर्ज

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखनऊ
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यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिखित परीक्षा परिणाम में फर्जीवाड़ा करने वाले इंस्टा के दो यूजर के खिलाफ हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों ने भर्ती परीक्षा के परिणाम की शॉर्ट लिस्ट को लेकर भ्रामक रील और मैसेज सोशल मीडिया पर वॉयरल किया है।

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में फर्जीवाड़ा करने वालों पर केस दर्ज

यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिखित परीक्षा परिणाम में फर्जीवाड़ा करने वाले इंस्टा के दो यूजर के खिलाफ हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों ने भर्ती परीक्षा के परिणाम की शॉर्ट लिस्ट को लेकर भ्रामक रील और मैसेज सोशल मीडिया पर वॉयरल किया है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से होमगार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम 28 जून को जारी किया गया था।

भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह की ओर से हुसैनगंज कोतवाली में फर्जीवाड़ा पर एफआईआर दर्ज कराई है। उपेंद्र के मुताबिक इंस्टा पर rahul_rajput_ 7088 आईडी से अभ्यर्थी सौरभ अस्थाना के परिणाम को लेकर भ्रामक जानकारी साझा की । दूसरे यूजर amitkushwahthakur154 amitkushwah के जरिए सोशल मीडिया पर रील शेयर की है। रील में एक अभ्यर्थी को अमित ने शॉर्ट लिस्ट में चयन होने की बधाई दी है। जांच में पता चला कि अमित का चयन परीक्षा परिणाम की शॉर्ट लिस्ट में नहीं हुआ है। आरोपी ने भर्ती परीक्षा परिणाम में कूटरचित तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क का दुरुपयोग किया है।

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1.07 लाख अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देंगे

यूपी होमगार्ड भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा में कुल 41 हजार 424 पदों के लिए 1 लाख 7 हजार 221 कैंडिडेट पास हुए हैं। इस तरह एक पद के लिए करीब 2.6 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। होमगार्ड भर्ती के लिए 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा 6 पालियों में हुई थी।

भर्ती बोर्ड के अपर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और फिजिकल टेस्ट (PST) की तारीखें जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी।

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परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट्स को शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना होगा। पुरुष कैंडिडेट के लिए सामान्य, एससी और ओबीसी वर्ग में न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग में 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है।

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वहीं महिला कैंडिडेट के लिए सामान्य, एससी और ओबीसी वर्ग में न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग में 147 सेंटीमीटर तय की गई है। सभी श्रेणी की महिला कैंडिडेट का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना अनिवार्य होगा।

पीईटी में क्या होगा

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में पुरुष कैंडिडेट को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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