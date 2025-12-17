UP Home Guard Online Form : यूपी में होमगार्ड की 45000 भर्ती, आज अंतिम तिथि, कितनी मिलेगी सैलरी, 4.8km दौड़ना होगा
UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी होमगार्ड स्वयंसेवकों के 45000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज 17 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों को अंतिम दिन तक 20 लाख से अधिक आवेदन मिलने की उम्मीद है। आवेदक जिस जिले का मूल निवासी होगा, उसी जिले के लिए आवेदन करेगा। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि जो 1 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन कर चुके हैं। इन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के बिंदु संख्या 15 के अतिरिक्त विवरण के उपबिन्दु-2 एवं 5 में संशोधन का अवसर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये अभ्यर्थी संशोधन कर सकेंगे।
यहां पढ़ें यूपी होमगार्ड भर्ती से जुड़ी 20 अहम बातें
1. महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण
बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
2. 600 रुपये डयूटी भत्ता मिलेगा,
होमगार्ड स्वयंसेवक को डयूटी करने पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता मिलेगा। इस समय ड्यूटी के लिए 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ता भी मिलता है। अगर कोई माह में 30 दिन ड्यूटी करता है तो उसे ड्यूटी भत्ता व महंगाई भत्ता मिलाकर 28 हजार रुपये के आसपास मिल सकता है।
3. आयु सीमा- 18 वर्ष से 30 वर्ष । अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 1995 से पूर्व और 01 जुलाई 2007 के बाद का न हो। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी।
4. योग्यता - 10वीं पास।
5. कद काठी कितनी होगी
- 168 सेमी पुरुषों की हाइट हो। 152 सेमी महिलाओं की हाइट हो। पुरुषों का सीना बिना फुलाए कम से कम 79 और फुलाकर 84 हो। महिलाओं का वजन कम से कम 40 किग्रा हो।
- एसटी अभ्यर्थियों को हाइट में 8 सेमी और सीने में दो सेमी की छूट मिलेगी।
6. फिजिकल टेस्ट
पुरुषों को दो किमी. की दौड़ की जगह 28 मिनट में 4.8 किमी. और महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किमी. दौड़ना होगा।
7. जिस जिले का मूल निवासी होगा, उसी जिले के लिए आवेदन
आवेदक जिस जिले का मूल निवासी होगा, उसी जिले के लिए आवेदन करेगा। उपक्रम सेवाओं में नियमित कार्यरत पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। किसी निगम या निकाय से हटाए गए कर्मचारी भी नहीं आ सकेंगे। कोर्ट में आपराधिक मामला विचाराधीन होगा, तो वह भी पंजीकरण योग्य नहीं होगा। एक से अधिक पत्नी/पति वाले भी पात्र नहीं होंगे।
8. शैक्षिक एवं आरक्षण के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर से अपलोड करने होंगे
9. ये लोग नहीं कर सकेंगे आवेदन
इस भर्ती में शारीरिक व मानसिक बीमार और दिव्यांग व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
अभ्यर्थी को उस जिले का मूल निवासी होना चाहिए जहां के लिए उसने आवेदन किया है।
सार्वजनिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने और एक से अधिक पति या पत्नी जीवित होने की दशा में भी आवेदन नहीं किया जा सकेगाup p
10. सबसे ज्यादा रिक्त पद वाले 10 जिले
कानपुर नगर 1947
लखनऊ 1371
आगरा 1232
प्रयागराज 1219
हरदोई 1072
वाराणसी 1004
सीतापुर 927
जौनपुर 900
आजमगढ़ 867
अलीगढ़ 853
11. जिलेवार वैकेंसी (विस्तृत डिटेल्स)
क्र० सं० जनपद (District) अनारक्षित (Unreserved) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) रिक्तियों की संख्या (Total Posts)
1 आगरा (Agra) 495 258 24 332 123 1232
2 फ़िरोज़ाबाद (Firozabad) 196 101 9 130 48 484
3 मैनपुरी (Mainpuri) 155 80 7 103 38 383
4 मथुरा (Mathura) 198 102 9 132 48 489
5 अलीगढ़ (Aligarh) 342 179 17 230 85 853
6 एटा (Etah) 134 69 6 88 32 329
7 हाथरस (Hathras) 201 103 9 133 49 495
8 कासगंज (Kasganj) 123 62 5 80 29 299
9 बरेली (Bareilly) 306 159 15 205 76 761
10 बदायूँ (Badaun) 254 132 12 169 62 629
11 पीलीभीत (Pilibhit) 182 94 9 121 45 451
12 शाहजहाँपुर (Shahjahanpur) 289 151 14 194 72 720
13 मेरठ (Meerut) 278 144 13 185 68 688
14 गाज़ियाबाद (Ghaziabad) 42 21 2 27 10 102
15 बुलन्दशहर (Bulandshahr) 266 139 13 179 66 663
16 बागपत (Baghpat) 90 45 4 58 21 218
17 हापुड़ (Hapur) 109 56 5 72 26 268
18 गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) 170 88 8 113 42 421
19 मुरादाबाद (Moradabad) 186 97 9 124 46 462
20 रामपुर (Rampur) 154 80 7 103 38 382
21 अमरोहा (Amroha) 143 74 7 95 35 354
22 बिजनौर (Bijnor) 231 120 11 154 57 573
23 सम्भल (Sambhal) 225 117 11 151 56 560
24 सहारनपुर (Saharanpur) 236 123 11 158 58 586
25 मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) 161 82 7 106 39 395
26 शामली (Shamli) 125 64 6 82 30 307
27 अयोध्या (Ayodhya) 182 94 9 122 45 452
28 बाराबंकी (Barabanki) 247 129 12 166 61 615
29 सुल्तानपुर (Sultanpur) 222 115 11 148 55 551
30 अम्बेडकरनगर (Ambedkar Nagar) 175 91 8 117 43 434
31 अमेठी (Amethi) 182 95 9 122 45 453
32 चित्रकूट (Chitrakoot) 99 50 4 65 24 242
33 हमीरपुर (Hamirpur) 138 71 6 91 34 340
34 बाँदा (Banda) 194 101 9 129 48 481
35 महोबा (Mahoba) 46 23 2 29 11 111
36 गोण्डा (Gonda) 332 173 16 223 82 826
37 बहराइच (Bahraich) 266 138 13 177 65 659
38 बलरामपुर (Balrampur) 222 115 11 148 55 551
39 श्रावस्ती (Shravasti) 90 46 4 59 22 221
40 झाँसी (Jhansi) 184 95 9 123 45 456
41 ललितपुर (Lalitpur) 78 39 3 50 18 188
42 जालौन (Jalaun) 176 90 8 116 43 433
43 कानपुर नगर (Kanpur Nagar) 782 408 38 525 194 1947
44 कानपुर देहात (Kanpur Dehat) 154 79 7 102 38 380
45 इटावा (Etawah) 197 101 9 130 48 485
46 फतेहगढ़ (Fatehgarh) 169 88 8 113 42 420
47 कन्नौज (Kannauj) 129 67 6 86 32 320
48 औरैया (Auraiya) 135 69 6 89 33 332
49 लखनऊ (Lucknow) 550 287 27 370 137 1371
50 हरदोई (Hardoi) 430 225 21 289 107 1072
51 सीतापुर (Sitapur) 373 194 18 250 92 927
52 रायबरेली (Raebareli) 190 99 9 127 47 472
53 खीरी (Kheri) 254 132 12 169 62 629
54 उन्नाव (Unnao) 298 154 14 199 73 738
55 आजमगढ़ (Azamgarh) 348 182 17 234 86 867
56 मऊ (Mau) 130 66 6 85 31 318
57 बलिया (Ballia) 283 147 14 190 70 704
58 बस्ती (Basti) 218 112 10 144 53 537
59 सिद्धार्थनगर (Siddharthnagar) 170 87 8 113 41 419
60 संतकबीर नगर (Sant Kabir Nagar) 102 52 5 68 25 252
61 गोरखपुर (Gorakhpur) 333 174 16 224 83 830
62 कुशीनगर (Kushinagar) 251 131 12 168 62 624
63 देवरिया (Deoria) 268 140 13 180 66 667
64 महराजगंज (Maharajganj) 186 97 9 124 46 462
65 मिर्जापुर (Mirzapur) 193 99 9 128 47 476
66 भदोही (Bhadohi) 19 9 0 11 4 43
67 सोनभद्र (Sonbhadra) 101 52 5 67 25 250
68 प्रयागराज (Prayagraj) 490 255 24 329 121 1219
69 फतेहपुर (Fatehpur) 235 122 11 157 58 583
70 प्रतापगढ़ (Pratapgarh) 292 152 14 196 72 726
71 कौशाम्बी (Kaushambi) 118 60 5 78 29 290
72 वाराणसी (Varanasi) 403 210 20 271 100 1004
73 गाज़ीपुर (Ghazipur) 352 183 17 236 87 875
74 जौनपुर (Jaunpur) 360 189 18 243 90 900
75 चन्दौली (Chandauli) 141 73 7 94 35 350
योग (Total) 41424
12. हेल्पलाइन नम्बर जारी,अंतिम तिथि तक काम करेगा
बोर्ड ने कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी को आवेदन करने में कोई परेशानी होती है तो वह बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर-18009110005 पर सम्पर्क कर सकता है। यह हेल्पलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक काम करती रहेगी।
13. अंक समान होने पर क्या होगा
- (i) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। (ii) यदि उपर्युक्त विचारण के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अभ्यर्थियों की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।
14. होमगार्ड्स की कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जायेगी।
15. चयन प्रक्रिया
सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों की जिलेवार मेरिट सूची निकाली जाएगी।
16. लिखित परीक्षा एग्जाम पैटर्न
100 अंकों की सामान्य ज्ञान की ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसकी अवधि दो घंटे होगी। भर्ती बोर्ड 100 अंकों की सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) कराएगा, जो दो घंटे की होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। 25 प्रतिशत से कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण नहीं होगा।
17. प्रेफरेंस किन्हें मिलेगा, एक्स्ट्रा अंक किन्हें मिलेंगे
क्रमांक विवरण अतिरिक्त अंक
1- एनसीसी प्रमाण पत्र धारक
सी प्रमाण पत्र धारक 03 अंक
बी प्रमाण पत्र धारक 02 अंक
ए प्रमाण पत्र धारक 01 अंक
18- भारत स्काउट एण्ड गाइड प्रमाण पत्र धारक- 01 अंक
19- यूथ रैड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित “आपदा मित्र प्रशिक्षण” प्रमाण- पत्र धारकों को उपरोक्त बिन्दु संख्या-07(1) में अंकित अधिमानी अहर्ताओं में दिये गये अंकों के साथ-साथ 03 अंक पृथक से प्रदान किये जायेंगे।
20- चार पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अहर्ता में दिये गये अंकों के साथ-साथ 01 अंक पृथक से प्रदान किया जायेगा।