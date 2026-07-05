UP Home Guard DV, PST date: यूपी होमगार्ड भर्ती डीवी व पीएसटी की डेट जारी, जानें कब आएंगे एडमिट कार्ड
UP Home Guard DV, PST date: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड भर्ती के लिए DV और PST परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जो 13 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है।
UPPRPB UP Home Guard DV, PST date: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ ने उन युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की है जो यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) का पूरा शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा 13 जुलाई 2026 से 6 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड 6 जुलाई 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
41,424 पदों के लिए 1.07 लाख से अधिक उम्मीदवारों में मुकाबला
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। इस पूरी भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 41,424 होमगार्ड के पदों को भरा जाना है। इसके लिए लिखित परीक्षा का सफल आयोजन इसी वर्ष 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को किया गया था, जिसका परिणाम 28 जून 2026 को घोषित हुआ था। इस लिखित परीक्षा में कुल 1,07,221 उम्मीदवारों ने सफलता पाई है, जिन्हें अब अगले चरण यानी डीवी और पीएसटी के लिए बुलाया जा रहा है।
रिजर्व पुलिस लाइनों में होंगे टेस्ट, संतुष्ट न होने पर तुरंत कर सकेंगे अपील
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की रिजर्व पुलिस लाइनों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसके अलावा, बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए 7 अगस्त 2026 को ‘रिजर्व डे’ के रूप में रखा है, ताकि किसी विशेष परिस्थिति में छूटे हुए छात्रों का परीक्षण पूरा किया जा सके। इस बार की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने एक बहुत अच्छा नियम बनाया है। यदि कोई उम्मीदवार अपनी शारीरिक मानक परीक्षा (जैसे लंबाई या सीने की माप) के परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, तो वह उसी दिन परीक्षा स्थल पर ही वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी अपील दर्ज करा सकता है, जिसका निवारण तुरंत किया जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
परीक्षा के दिन अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी) और सभी जरूरी शैक्षणिक व आरक्षण प्रमाण पत्रों की ओरिजनल कपी ले जाना न भूलें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिखाई देने वाले "UP Home Guard DV/PST Admit Card 2026" लिंक पर क्लिक करें।
- अब नए खुले लॉगिन पेज पर अपनी पंजीकरण संख्या (Registration Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
- 'सबमिट' (Submit) बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- भविष्य के लिए और परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए इसका एक साफ प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स