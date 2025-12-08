UP होमगार्ड भर्ती 2025 में अधूरी जानकारियों पर UPPRPB का बड़ा अपडेट, जानें पूरी प्रक्रिया
UP Home Guard भर्ती में अधूरी जानकारी वाले आवेदकों के लिए बोर्ड ने राहत दी है। आवेदन पूरा होने के बाद सुधार का मौका मिलेगा। उम्मीदवार 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में जारी होमगार्ड भर्ती 2025 से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है जिसे हजारों उम्मीदवार जानना चाहेंगे। आवेदन प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, लेकिन इसी बीच UPPRPB ने बताया है कि कई अभ्यर्थियों की आवेदन जानकारी अधूरी पाई गई है। खासतौर पर वे उम्मीदवार, जिन्होंने 1 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन किया था, पॉइंट 15 के सब-पॉइंट 2 और 5 नहीं भर पाए। बोर्ड ने अब साफ कर दिया है कि ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुधार का मौका दिया जाएगा। इस अपडेट के साथ UP Home Guard भर्ती में जोरों पर चल रहे आवेदन को लेकर उम्मीदवारों में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है।
अधूरी जानकारी पर UPPRPB का बड़ा बयान
बोर्ड ने कहा है कि कुछ तकनीकी वजहों से कई उम्मीदवार “Additional Details” के दो पॉइंट पूरे नहीं कर पाए थे। इन अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि के बाद सुधार का अवसर मिलेगा। सुधार से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि अधूरी जानकारी आवेदन को निरस्त कर सकती थी, लेकिन बोर्ड ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए सुधार का रास्ता खोल दिया है।
41,424 पदों पर बड़ी भर्तियां
UPPRPB ने राज्यभर में 41,424 होमगार्ड पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है। आवेदन की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 तय की गई है।
कौन कर सकता है आवेदन?
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा इस भर्ती के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है, वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी गई है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- नोटिस और पात्रता ध्यान से पढ़ें
- “Apply Online” पर क्लिक करें
- आवश्यक जानकारी भरें
- दस्तावेज अपलोड करें
- फीस ऑनलाइन जमा करें
- फॉर्म डाउनलोड कर सुरक्षित रखें