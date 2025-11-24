Hindustan Hindi News
up home guard bharti 2025 uppbpb releases notification for 41424 vacancies 10th pass eligibility
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की 41424 पदों पर मेगा भर्ती, 10वीं पास के लिए बड़ा मौका

संक्षेप:

up home guard bharti 2025: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है। यूपीपीबीपीबी ने होमगार्ड के 41 हजार से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती निकाली है।

Mon, 24 Nov 2025 06:52 PM
up home guard bharti 2025: उत्तर प्रदेश होमगार्ड में 41424 पदों पर निकली यह भर्ती इस समय 10वीं पास युवाओं के लिए एक बड़ा मौका मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने पूरे राज्य में होमगार्ड के लिए इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकालकर उन अभ्यर्थियों के लिए रास्ता खोला है जो सरकारी सिस्टम के साथ जुड़कर कानून व्यवस्था, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं।

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 17 दिसंबर 2025 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर निर्देशानुसार सभी जरूरी विवरण, दस्तावेज और शुल्क जमा करके ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा।

क्या रखी गई योग्यता

शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके तहत भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा पास होनी चाहिए या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाईस्कूल के समकक्ष मान ली गई किसी परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया होना चाहिए। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जिन परीक्षाओं को हाईस्कूल के बराबर माना गया है, उन्हें भी इस भर्ती के लिए स्वीकार किया जाएगा।

कितनी है आयु सीमा

उम्र सीमा की बात करें तो इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। इसके साथ ही एक स्पष्ट जन्म तिथि सीमा भी तय की गई है, यानी उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 1995 के बाद और 1 जुलाई 2007 से पहले का होना जरूरी है। आरक्षित श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु में छूट का प्रावधान सामान्य सरकारी नियमों के अनुसार रहेगा, लेकिन उसका सटीक विवरण आधिकारिक विज्ञापन में देखा जाना चाहिए।

रखी गई है अहम शर्त

होमगार्ड के पद पर नामांकन के लिए एक अहम शर्त यह भी है कि उम्मीदवार उसी जिले का स्थायी निवासी हो, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी जिले की वैकेंसी के लिए सिर्फ वहीं के परमानेंट रेसिडेंट फॉर्म भर सकेंगे, ताकि भर्ती के बाद होमगार्ड स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक हालात को बेहतर तरीके से समझते हुए पुलिस और प्रशासन की मदद कर सकें।

आवेदन शुल्क अलग अलग वर्गों के लिए अलग तय किया गया है। सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 300 रुपये रखा गया है। यह भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा, जैसे डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल पेमेंट विकल्प।

क्या है चयन की प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जो ओएमआर आधारित ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दो घंटे का होगा और इसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं। हर प्रश्न के चार विकल्प होंगे और उम्मीदवार को उनमें से एक सही उत्तर चुनकर ओएमआर शीट पर भरना होगा। विषयवार सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था और अन्य तकनीकी नियमों का विवरण विस्तृत नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसे आवेदन से पहले ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

