बच्चों की बल्ले-बल्ले! होली-दीवाली पर लंबी छुट्टी, 15 अगस्त पर लगा झटका, देखें यूपी कैलेंडर 2027
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है, जिससे प्रदेश के लाखों स्कूली छात्रों को पूरे साल की छुट्टियों की जानकारी मिल गई है। 2027 में कुल 26 सार्वजनिक अवकाश रहेंगे।
स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए छुट्टियों की लिस्ट किसी खजाने से कम नहीं होती। पूरे साल की पढ़ाई, परीक्षाओं और होमवर्क के बीच त्योहारों की छुट्टियां ही छात्रों को सबसे ज्यादा खुशी देती हैं।
उत्तर प्रदेश के लाखों स्कूली छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 का छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। यह कैलेंडर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, प्रोजेक्ट और अपग्रेडेड प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होता है। नए कैलेंडर के मुताबिक, साल 2027 में छात्रों को कुल 26 दिन का सार्वजनिक अवकाश मिलने वाला है।
होली पर बच्चों को मिलेगा लगातार 4 दिन का मजा
रंगों के त्योहार होली का इंतजार कर रहे स्कूली बच्चों के लिए साल 2027 बेहद खास रहने वाला है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2027 में होली की छुट्टी 23 मार्च (मंगलवार) को रहेगी। इससे एक दिन पहले 22 मार्च (सोमवार) को होलिका दहन की छुट्टी घोषित की गई है, जबकि होली के अगले दिन 24 मार्च (बुधवार) को निर्बन्धित अवकाश के रूप में होली शामिल की गई है। इस तरह होली के मौके पर बच्चों को लगातार तीन दिनों के अवकाश का आनंद मिलेगा।
दीवाली, गोवर्द्धन पूजा और भैयादूज की छुट्टियां
अक्टूबर महीने में आने वाले महापर्व दीवाली पर भी छात्रों को लंबी छुट्टियों का तोहफा मिलेगा। कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2027 में दीवाली का अवकाश 29 अक्टूबर (शुक्रवार) को तय किया गया है। इसके ठीक अगले दिन 30 अक्टूबर (शनिवार) को गोवर्द्धन पूजा की छुट्टी रहेगी और 31 अक्टूबर (रविवार) को भैयादूज व चित्रगुप्त जयंती का अवकाश रहेगा। इसके साथ ही, दीवाली से एक दिन पहले 28 अक्टूबर (गुरुवार) को नरक चतुर्दशी का निर्बन्धित अवकाश निर्धारित किया गया है।
इन तीन बड़े पर्वों की छुट्टियां रविवार को पड़ने से झटका
जहां होली और दीवाली पर लगातार छुट्टियों का शानदार मौका बन रहा है, वहीं तीन प्रमुख पर्वों और जयंतियों के रविवार को पड़ने के कारण छात्रों को अलग से अतिरिक्त छुट्टी का लाभ नहीं मिल सकेगा। नियमों के अनुसार, रविवार को पड़ने वाले अवकाश के बदले कोई अतिरिक्त छुट्टी नहीं दी जाती है। साल 2027 में 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 31 अक्टूबर (भैयादूज एवं सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती) और 14 नवंबर (गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा) रविवार के दिन पड़ रहे हैं।
यूपी हॉलीडे कैलेंडर 2027-
जनवरी 2027 अवकाश-
1. मकर संक्रान्ति- 14 जनवरी 2027
2. गणतंत्र दिवस- 26 जनवरी 2027
फरवरी 2027 अवकाश-
1. संत रविदास जयंती- 20 फरवरी 2027
मार्च 2027 अवकाश-
1. महाशिवरात्रि- 6 मार्च 2027
2. ईद-उल-फितर- 10 मार्च 2027
3. दहन- 22 मार्च 2027
4. होली- 23 मार्च 2027
5. गुड फ्राइडे- 26 मार्च 2027
अप्रैल 2027 अवकाश-
1. डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती- 14 अप्रैल 2027
2. राम नवमी- 15 अप्रैल 2027
3. महावीर जयंती- 19 अप्रैल 2027
मई अवकाश 2027
1. ईदुज्जुहा (बकरीद)- 17 मई 2027
2. बुद्ध पूर्णिमा- 20 मई 2027
जून अवकाश 2027-
1. मोहर्रम- 16 जून 2027
जुलाई अवकाश 2027-
कोई अवकाश नहीं
अगस्त अवकाश 2027-
1. स्वतंत्रता दिवस/ ईद ए मिलाद/ बारावफात- 15 अगस्त 2027
2. रक्षाबंधन- 17 अगस्त 2027
3. जन्माष्टमी- 24 अगस्त 2027
सितंबर अवकाश 2027-
कोई अवकाश नहीं
अक्टूबर अवकाश 2027-
1. महात्मा गांधी जयंती- 2 अक्टूबर 2027
2. दशहरा महानवमी- 8 अक्टूबर 2027
3. विजयादशमी- 9 अक्टूबर 2027
3. दीपावली- 29 अक्टूबर 2027
4. गोवर्द्धन पूजा- 30 अक्टूबर 2027
5. भैयादूज/ चित्रगुप्त जयंती- 31 अक्टूबर 2027
नवंबर 2027 अवकाश-
1. गुरुनानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा- 14 नवंबर 2027
दिसंबर 2027 अवकाश-
1. हजरत अली का जन्मदिन- 12 दिसंबर 2027
2. क्रिसमस-डे- 25 दिसंबर 2027
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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