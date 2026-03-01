Holi school holidays 2026: होली पर यूपी के सरकारी स्कूल 4 मार्च तक बंद, जानें अपने राज्य का छुट्टियों का पूरा शेड्यूल
UP Holi school holidays 2026: जहां एक ओर रंगों और गुलाल का उत्साह है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 2 मार्च से 4 मार्च 2026 तक अवकाश की घोषणा की है।
Holi school holidays 2026: रंगों का त्योहार होली बस आने ही वाला है और छात्रों के लिए यह समय दोहरी खुशी लेकर आया है। जहां एक ओर रंगों और गुलाल का उत्साह है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 2 मार्च से 4 मार्च 2026 तक अवकाश की घोषणा की है।
1 मार्च को रविवार है, इसलिए उत्तर प्रदेश के छात्रों को लगातार चार दिनों की लंबी छुट्टी मिलने वाली है। यह छुट्टियां होलिका दहन और मुख्य होली उत्सव के अवसर पर दी गई हैं।
उत्तर प्रदेश में छुट्टियों का शेड्यूल
यूपी सरकार के गजेटेड कैलेंडर के अनुसार, स्कूल 2 मार्च और 3 मार्च को होलिका दहन के उपलक्ष्य में और 4 मार्च को मुख्य होली के दिन बंद रहेंगे। नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 5 मार्च से फिर से शुरू होंगी। यह फैसला छात्रों और शिक्षकों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का पूरा मौका देने के लिए लिया गया है।
अन्य राज्यों का क्या है हाल?
सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी छुट्टियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न राज्य सरकारों ने स्थानीय परंपराओं और तिथियों के अनुसार अवकाश घोषित किए हैं:
दिल्ली, हरियाणा और पंजाब: इन राज्यों में 4 मार्च को होली के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है।
बिहार और झारखंड: शिक्षा विभागों द्वारा साझा की गई सूचियों के अनुसार, इन राज्यों में 3 और 4 मार्च को दो दिनों की छुट्टियां रहने की संभावना है।
राजस्थान और मध्य प्रदेश: यहां भी 2 और 3 मार्च के आसपास स्कूलों के बंद रहने की संभावना हैं।
असम: उत्तर-पूर्वी राज्य असम में होली को 'दौल उत्सव' या 'डोल जात्रा' के रूप में मनाया जाता है। यहां 3 मार्च को स्कूलों में छुट्टी रहेगी।
त्योहार का महत्व
होली भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। देश भर में इसे होलिका दहन (अलाव), रंग-गुलाल के खेल और सामुदायिक भोज के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय कैलेंडर की गणना के आधार पर छुट्टियों की सटीक तारीखों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल प्रबंधन से भी पुष्टि कर लें।
यह लंबी छुट्टियां न केवल बच्चों को पढ़ाई के बोझ से थोड़ा आराम देंगी, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेंगी।
