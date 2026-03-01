Hindustan Hindi News
Holi school holidays 2026: होली पर यूपी के सरकारी स्कूल 4 मार्च तक बंद, जानें अपने राज्य का छुट्टियों का पूरा शेड्यूल

Mar 01, 2026 06:21 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP Holi school holidays 2026: जहां एक ओर रंगों और गुलाल का उत्साह है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 2 मार्च से 4 मार्च 2026 तक अवकाश की घोषणा की है।

Holi school holidays 2026: रंगों का त्योहार होली बस आने ही वाला है और छात्रों के लिए यह समय दोहरी खुशी लेकर आया है। जहां एक ओर रंगों और गुलाल का उत्साह है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 2 मार्च से 4 मार्च 2026 तक अवकाश की घोषणा की है।

1 मार्च को रविवार है, इसलिए उत्तर प्रदेश के छात्रों को लगातार चार दिनों की लंबी छुट्टी मिलने वाली है। यह छुट्टियां होलिका दहन और मुख्य होली उत्सव के अवसर पर दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश में छुट्टियों का शेड्यूल

यूपी सरकार के गजेटेड कैलेंडर के अनुसार, स्कूल 2 मार्च और 3 मार्च को होलिका दहन के उपलक्ष्य में और 4 मार्च को मुख्य होली के दिन बंद रहेंगे। नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 5 मार्च से फिर से शुरू होंगी। यह फैसला छात्रों और शिक्षकों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का पूरा मौका देने के लिए लिया गया है।

अन्य राज्यों का क्या है हाल?

सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी छुट्टियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न राज्य सरकारों ने स्थानीय परंपराओं और तिथियों के अनुसार अवकाश घोषित किए हैं:

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब: इन राज्यों में 4 मार्च को होली के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है।

बिहार और झारखंड: शिक्षा विभागों द्वारा साझा की गई सूचियों के अनुसार, इन राज्यों में 3 और 4 मार्च को दो दिनों की छुट्टियां रहने की संभावना है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश: यहां भी 2 और 3 मार्च के आसपास स्कूलों के बंद रहने की संभावना हैं।

असम: उत्तर-पूर्वी राज्य असम में होली को 'दौल उत्सव' या 'डोल जात्रा' के रूप में मनाया जाता है। यहां 3 मार्च को स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

त्योहार का महत्व

होली भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। देश भर में इसे होलिका दहन (अलाव), रंग-गुलाल के खेल और सामुदायिक भोज के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय कैलेंडर की गणना के आधार पर छुट्टियों की सटीक तारीखों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल प्रबंधन से भी पुष्टि कर लें।

यह लंबी छुट्टियां न केवल बच्चों को पढ़ाई के बोझ से थोड़ा आराम देंगी, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेंगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Holi holiday in up schools School
