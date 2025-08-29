स्टेनोग्राफर भर्ती की आयु सीमा 28 से 40 वर्ष हुई, अब UPSSSC निकालेगा स्वागत अधिकारी की बहाली

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की नियमावली में संशोधन किया गया है। आशुलिपिक भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 28 साल से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। आशुलिखन, टंकण के प्रति मिनट शब्द सीमा में कमी हुई है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में आशुलिपिक भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 28 साल से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। न्यूनतम आयु पहले की तरह 18 साल रहेगी। इसके लिए लिपिकीय सेवा विनियम 1980 (यथा संशोधित) में संशोधन का गजट जारी कर दिया गया है। पहले नियुक्ति प्राधिकारी को विशेष परिस्थितियों में अधिकतम आयुसीमा में छूट देने का अधिकार था लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव हिन्दी आशुलिपिक तथा टंकण में किया गया है। पहले हिन्दी आशुलिपिक तथा टंकण में प्रति मिनट क्रमशः 100 तथा 30 शब्द की गति होनी चाहिए थी।

अधीनस्थ सेवा आयोग में स्वागत अधिकारी की भर्ती उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में स्वागत अधिकारी की भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से की जाएगी। परिषद की नियमावली में संशोधन हुए चयन प्रक्रिया बदल दी गई है। पहले नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से गठित समिति चयन करती थी। अब लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है। पहले आयु सीमा 32 साल थी। न्यूनतम आयुसीमा पूर्व की तरह 21 वर्ष रहेगी।

कंप्यूटर भर्ती में बीटेक आईटी मान्य करने को मांगी राय