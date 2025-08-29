स्टेनोग्राफर भर्ती की आयु सीमा 28 से 40 वर्ष हुई, अब UPSSSC निकालेगा स्वागत अधिकारी की बहाली
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की नियमावली में संशोधन किया गया है। आशुलिपिक भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 28 साल से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। आशुलिखन, टंकण के प्रति मिनट शब्द सीमा में कमी हुई है।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में आशुलिपिक भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 28 साल से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। न्यूनतम आयु पहले की तरह 18 साल रहेगी। इसके लिए लिपिकीय सेवा विनियम 1980 (यथा संशोधित) में संशोधन का गजट जारी कर दिया गया है। पहले नियुक्ति प्राधिकारी को विशेष परिस्थितियों में अधिकतम आयुसीमा में छूट देने का अधिकार था लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव हिन्दी आशुलिपिक तथा टंकण में किया गया है। पहले हिन्दी आशुलिपिक तथा टंकण में प्रति मिनट क्रमशः 100 तथा 30 शब्द की गति होनी चाहिए थी।
अधीनस्थ सेवा आयोग में स्वागत अधिकारी की भर्ती
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में स्वागत अधिकारी की भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से की जाएगी। परिषद की नियमावली में संशोधन हुए चयन प्रक्रिया बदल दी गई है। पहले नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से गठित समिति चयन करती थी। अब लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है। पहले आयु सीमा 32 साल थी। न्यूनतम आयुसीमा पूर्व की तरह 21 वर्ष रहेगी।
कंप्यूटर भर्ती में बीटेक आईटी मान्य करने को मांगी राय
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती में बीटेक आईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मान्य करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विशेषज्ञों से राय मांगी है। बुधवार को यूपी बोर्ड मुख्यालय में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव, यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने अर्हता में संशोधन के मसले पर बैठक की थी। तय हुआ कि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर विषय का पाठ्यक्रम और नियमावली को इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) झलवा और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) को भेजकर रिपोर्ट मांगी गई है।