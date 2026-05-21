UP College Uniform: यूपी के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म अनिवार्य, राज्यपाल का सख्त आदेश
UP College Uniform 2026: उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने कॉलेजों में छात्रों के लिए अनिवार्य ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश दिए हैं।
UP College Uniform 2026 Update: उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर आनंदीबैन पटेल ने प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में छात्रों के लिए अनिवार्य ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजभवन में आयोजित विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर की एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्यपाल ने यह कड़ा रुख अपनाया है।
वाइस-चांसलर की बैठक में राज्यपाल ने जताई नाराजगी
राज्यपाल आनंदीबैन पटेल ने विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कई राज्य विश्वविद्यालयों में सत्र समाप्त होने के बावजूद अभी तक छात्रों को उनके दीक्षांत समारोह की कपड़े, ड्रेस कोड और आईडी कार्ड जैसी बेसिक चीजें तय नहीं की जा सकी हैं।
राज्यपाल ने वाइस-चांसलर को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में तुरंत एक गरिमापूर्ण और शालीन यूनिफॉर्म तय करें। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में छात्रों की पहचान और अनुशासन बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म बेहद जरूरी है।
नियमों का पालन न करने वाले कॉलेजों की थमेगी फंडिंग
राजभवन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, यह नियम केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे बेहद सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्यपाल ने वाइस-चांसलर को निर्देश दिए हैं कि वे कॉलेजों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्र निर्धारित ड्रेस कोड और अनिवार्य आईडी कार्ड के साथ ही परिसर में आ रहे हैं या नहीं।
यदि कोई कॉलेज या संस्थान राजभवन के इन नियमों और ड्रेस कोड को लागू करने में लापरवाही बरतता है, तो विश्वविद्यालय उस कॉलेज की फंडिंग को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भेजेगा।
एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
ड्रेस कोड के अलावा, राज्यपाल ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई अन्य अहम फैसले भी सुनाए हैं। सभी विश्वविद्यालयों को अपने शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करना होगा और परीक्षाओं के साथ-साथ परिणामों की घोषणा भी समय पर करनी होगी।
कॉलेजों में प्रॉक्सी अटेंडेंस और बाहरी तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए डिजिटल हाजिरी और सख्त गेट-चेकिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। इस नए आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जल्द ही अपनी-अपनी प्रबंधकीय समितियों के साथ बैठक करके छात्रों के लिए नई यूनिफॉर्म का निर्धारण करना होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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