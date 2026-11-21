बीटीसी/ डीएलएड/बीएड कॉलेजों के छात्र-छात्राओं (चाहे वह राजकीय हों या गैर सरकारी) को इंटर्नशिप के लिए परिषदीय विद्यालयों में रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाकर कार्य लिया जाए ताकि शिक्षकों की कमी को इससे दूर किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से हो सके।

जनगणना, मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों में हजारों परिषदीय शिक्षकों की ड्यूटी लगने के कारण अब अधिकांश सरकारी स्कूलों में पठनपाठन की कमान डीएलएड प्रशिक्षु संभालेंगे। सभी मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक और बीएसए की गुरुवार को हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेनशर्मा ने निर्देशित किया है कि जिला प्रशासन के सहयोग से शिक्षकों की ड्यूटी इस प्रकार लगाई जाई जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।इसलिए जनगणना, मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं निर्वाचन आदि के कार्य यथासंभव शिक्षण समय को छोड़कर या वैकल्पिक समय में कराए जाएं।

शैक्षिक घंटों की होगी समीक्षा विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता और वास्तविक शैक्षिक घंटों की भी समीक्षा की जाए। बीटीसी/ डीएलएड/बीएड कॉलेजों के छात्र-छात्राओं (चाहे वह राजकीय हों या गैर सरकारी) को इंटर्नशिप के लिए परिषदीय विद्यालयों में रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाकर कार्य लिया जाए ताकि शिक्षकों की कमी को इससे दूर किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से हो सके।

शिक्षा ना हो प्रभावित अपर मुख्य सचिव का कहना है कि राष्ट्रीय कार्य में शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है परन्तु साथ ही यह ध्यान में रखना होगा कि इनकी वजह से शिक्षा प्रभावित न हो। विद्यालयों की लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों को इश्यू किया जाए, पुस्तकों और अखबारों के नियमित रीडिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जाए और इसकी समय-समय पर निगरानी की जाए। विद्यालयों में उपलब्ध खेल सामग्री के नियमित उपयोग पर भी जोर दिया गया। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर डीएलएड-बीएड प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप के लिए परिषदीय स्कूलों में ड्यूटी लगवाकर पढ़वाने के निर्देश मिले हैं।

प्रदेश में निपुण 2.0 लागू प्राथमिक विद्यालयों के आधारभूत शिक्षण स्तर को सुनिश्चित करने के लिए निपुण 2.0 प्रदेश में लागू किया गया है। ऐसे में शिक्षकों को नियमित रूप से छात्रों का निपुण एप में एसेसमेन्ट करने और उसके आधार पर सुधारात्मक शिक्षण कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्षिक निपुण आंकलन का पहला राउंड 21 से 30 दिसंबर के बीच और दूसरा राउंड 20 से 30 जनवरी के बीच होगा। यह आंकलन डायट में पढ़ रहे डीएलएड प्रशिक्षु करेंगे।