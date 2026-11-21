यूपी के सरकारी स्कूलों में अब बीएड-डीएलएड प्रशिक्षु संभालेंगे पढ़ाई की कमान, जानें क्या है वजह
बीटीसी/ डीएलएड/बीएड कॉलेजों के छात्र-छात्राओं (चाहे वह राजकीय हों या गैर सरकारी) को इंटर्नशिप के लिए परिषदीय विद्यालयों में रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाकर कार्य लिया जाए ताकि शिक्षकों की कमी को इससे दूर किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से हो सके।
जनगणना, मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों में हजारों परिषदीय शिक्षकों की ड्यूटी लगने के कारण अब अधिकांश सरकारी स्कूलों में पठनपाठन की कमान डीएलएड प्रशिक्षु संभालेंगे। सभी मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक और बीएसए की गुरुवार को हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेनशर्मा ने निर्देशित किया है कि जिला प्रशासन के सहयोग से शिक्षकों की ड्यूटी इस प्रकार लगाई जाई जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।इसलिए जनगणना, मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं निर्वाचन आदि के कार्य यथासंभव शिक्षण समय को छोड़कर या वैकल्पिक समय में कराए जाएं।
शैक्षिक घंटों की होगी समीक्षा
विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता और वास्तविक शैक्षिक घंटों की भी समीक्षा की जाए। बीटीसी/ डीएलएड/बीएड कॉलेजों के छात्र-छात्राओं (चाहे वह राजकीय हों या गैर सरकारी) को इंटर्नशिप के लिए परिषदीय विद्यालयों में रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाकर कार्य लिया जाए ताकि शिक्षकों की कमी को इससे दूर किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से हो सके।
शिक्षा ना हो प्रभावित
अपर मुख्य सचिव का कहना है कि राष्ट्रीय कार्य में शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है परन्तु साथ ही यह ध्यान में रखना होगा कि इनकी वजह से शिक्षा प्रभावित न हो। विद्यालयों की लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों को इश्यू किया जाए, पुस्तकों और अखबारों के नियमित रीडिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जाए और इसकी समय-समय पर निगरानी की जाए। विद्यालयों में उपलब्ध खेल सामग्री के नियमित उपयोग पर भी जोर दिया गया। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर डीएलएड-बीएड प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप के लिए परिषदीय स्कूलों में ड्यूटी लगवाकर पढ़वाने के निर्देश मिले हैं।
प्रदेश में निपुण 2.0 लागू
प्राथमिक विद्यालयों के आधारभूत शिक्षण स्तर को सुनिश्चित करने के लिए निपुण 2.0 प्रदेश में लागू किया गया है। ऐसे में शिक्षकों को नियमित रूप से छात्रों का निपुण एप में एसेसमेन्ट करने और उसके आधार पर सुधारात्मक शिक्षण कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्षिक निपुण आंकलन का पहला राउंड 21 से 30 दिसंबर के बीच और दूसरा राउंड 20 से 30 जनवरी के बीच होगा। यह आंकलन डायट में पढ़ रहे डीएलएड प्रशिक्षु करेंगे।
स्पेशल टीईटी का परिणाम जारी
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परिषदीय शिक्षकों एवं स्पेशल एजुकेटर्स के लिए आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच तक) के लिए आयोजित परीक्षा में सम्मिलित 50666 अभ्यर्थियों में से 15159 (29.92 प्रतिशत) अभ्यर्थी तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ तक) की परीक्षा में सम्मिलित 43015 अभ्यर्थियों में से 23743 (55.19 प्रतिशत) अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। यानी दोनों लेवल में करीब 41 फीसदी ही पास हो सके। 59 फीसदी असफल रहे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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