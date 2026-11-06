सरकारी डॉक्टर अब कर सकेंगे सुपर स्पेशियलिटी कोर्स, 10 साल सेवा देनी होगी, शर्त तोड़ने पर 1 करोड़ देने होंगे
उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर अब सेवा के दौरान सुपर स्पेशियलिटी के साथ हायर मेडिकल कोर्स कर सकेंगे। लेकिन इसके बाद 10 साल तक लगातार सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी वरना उन्हें 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरना होगा।
उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर अब पीजी के बाद अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए सुपर स्पेशियलिटी की पढ़ाई भी कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पीएमएचएस संवर्ग के पीजी करने के बाद सेवा में आए डॉक्टरों के लिए सुपर स्पेशियलिटी सहित दूसरी विशेषज्ञताओं में उच्चतर चिकित्सा पाठ्यक्रम करने का रास्ता खोल दिया गया है। खास बात यह है कि सुपर स्पेशियलिटी में दाखिले की अनुमति लेने वाले डॉक्टरों को दो साल तक पढ़ायी के लिए सवेतन अवकाश की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा एक साल का बिना वेतन असाधारण अवकाश भी देने का प्राविधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर नियम और शर्तें तय कर दी हैं।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। एक विषय में पीजी करने वाले दूसरे विषय में भी पीजी कर सकेंगे। उच्चतर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए डॉक्टरों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। पहले पीजी डिप्लोमा कर चुके डॉक्टर उसी विशेषज्ञता में डिग्री या दूसरी विशेषज्ञता में एनएमसी से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कर सकेंगे। पीजी डिग्री वाले डॉक्टर दूसरे विषय में पीजी डिग्री की पढ़ाई कर सकेंगे। जारी शासनादेश के मुताबिक पीजी डिग्री और डिप्लोमा डॉक्टर नीट प्रवेश परीक्षा के जरिए सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए डॉक्टरों को पीजी की तर्ज पर विभाग से एनओसी लेनी होगी।
एमबीबीएस और पीजी डिग्री जमा करनी होगी
पढ़ाई के दौरान डॉक्टरों की एमबीबीएस और पीजी डिग्री डीजी हेल्थ के कार्यालय में जमा रहेंगी। पहले की सेवा शर्तों का उल्लंघन करने पर एक करोड़ रुपये और नई पढ़ाई की शर्त तोड़ने पर अतिरिक्त एक करोड़ रुपये देने होंगे। इस तरह कुल बांड राशि दो करोड़ रुपये तक हो सकती है। शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
सरकारी अस्पताल में 15 वर्ष काम करना होगा
डॉक्टरों को पिछली तय 10 साल की अनिवार्य सेवा में से कम से कम पांच साल पूरे करने होंगे। दूसरी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले की बची सेवा और नई सेवा को मिलाकर कुल 15 साल सरकारी अस्पतालों में काम करना होगा। ऐसे डॉक्टरों को दूसरी पढ़ाई के दौरान बिना वेतन असाधारण अवकाश मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी