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37 SDM में से 21 महिलाएं, नेहा नाम की 3 डिप्टी कलेक्टर, DSP के लिए भी 7 का चयन, यूपी PCS रिजल्ट में छाईं बेटियां

Mar 30, 2026 08:28 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में पिछले 12 वर्षों में बेटियों को सबसे बड़ी सफलता मिली है। इस बार चयनित 932 अभ्यर्थियों में से 319 (34.22) प्रतिशत बेटियां हैं। इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं।

37 SDM में से 21 महिलाएं, नेहा नाम की 3 डिप्टी कलेक्टर, DSP के लिए भी 7 का चयन, यूपी PCS रिजल्ट में छाईं बेटियां

यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में पिछले 12 वर्षों में बेटियों को सबसे बड़ी सफलता मिली है। इस बार चयनित 932 अभ्यर्थियों में से 319 (34.22) प्रतिशत बेटियां हैं। इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इससे पूर्व 23 जनवरी 2024 को पीसीएस 2023 का परिणाम घोषित किया गया था, उस साल कुल 251 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जिनमें से 84 (33.46 प्रतिशत) बेटियां थीं। इनमें 78 उत्तर प्रदेश और बाकी छह दूसरे राज्यों की रहने वाली थीं।

इससे पूर्व पीसीएस 2022 में चयनित कुल 364 अभ्यर्थियों में से 110 (30.21 प्रतिशत) बेटियां थीं। जबकि पीसीएस 2021 में चयनित 627 अभ्यर्थियों में 141 (22.48 प्रतिशत) पद बेटियों को मिले थे लेकिन रविवार को घोषित पीसीएस 2024 का परिणाम बालिका शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। प्रशासनिक सेवा की राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में आधी आबादी ने 34 प्रतिशत से अधिक पदों पर काबिज होकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है।

37 डिप्टी कलेक्टर में 21 बेटियां

यूपी पीसीएस 2024 में डिप्टी कलेक्टर के 37 पद थे, इस सूची में बेटियों की बादशाहत कायम है। कुल 37 चयनितों में 21 बेटियां हैं। इनमें से भी 19 उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। शीर्ष दोनों स्थानों पर नेहा पांचाल और अनन्या त्रिवेदी ने स्थान बनाया है। वहीं पीसीएस 2023 में 41 डिप्टी कलेक्टर चयनित हुए थे, इनमें आठ बेटियां थीं। जाहिर है कि इस पद पर बेटियों के चयन का प्रतिशत भी बढ़ा है। पीसीएस 2022 में डिप्टी कलेक्टर के 39 में से लगभग आधे 19 पदों पर बेटियों ने सफलता हासिल की थी। पीसीएस 2021 में डिप्टी कलेक्टर के 52 पदों में से 16 पर बेटियां सफल हुई थीं।

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टॉप टेन की स्थिति भी हुई बेहतर

टॉप टेन सूची में भी बेटियों का प्रदर्शन पिछले परिणाम की तुलना में बेहतर हुआ है। पीसीएस 2023 की टॉप टेन सूची में दो ही बेटियां थीं जबकि इस बार छह बेटियां शामिल हैं। हालांकि 2023 से पूर्व 2022 के टॉप टेन में बेटियों की स्थिति और भी बेहतर थी, उस वर्ष आठ बेटियों को टॉप टेन में स्थान मिला था।

नेहा नाम की 13 अफसर टॉप 11 में तीन शामिल

पीसीएस के परिणाम में नेहा नाम की 13 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सबसे रोचक बात है कि एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के पद पर नेहा नामराशि की तीन अभ्यर्थी चयनित हुई हैं। ये तीनों टॉप 11 में शामिल है। नेहा पांचाल ने टॉप किया है। नेहा सिंह पांचवें स्थान पर है जबकि नेहा तोमर 11वें स्थान पर हैं। पूजा नाम की छह, गरिमा नाम की पांच, अंकिता नाम की चार, स्नेहा, सृष्टि व दीक्षा नाम की तीन-तीन बेटियों का चयन हुआ है। वहीं पुरुषों में अभिषेक नाम के 22 अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों पर चयन हुआ है। विनय नाम के आठ और अविनाश व अनुराग नाम के छह-छह व सचिन नाम के पांच अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

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17 डिप्टी एसपी में से सात बेटियां

पीसीएस के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण डिप्टी एसपी के पद पर 17 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, इसमें सात बेटियां हैं। इससे पूर्व पीसीएस 2023 में डिप्टी एसपी के कुल 42 पद थे, इनमें से 12 पर बेटियों का चयन हुआ था। पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी के 93 पदों में से 25 पदों पर बेटियों का चयन हुआ था जबकि पीसीएस 2021 में 25 में से 12 पर बेटियों को सफलता मिली थी।

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पीसीएस की पिछली 12 परीक्षाओं के टॉपर

वर्ष टॉपर का नाम जिला

2024 नेहा पांचाल -----

2023 सिद्धार्थ गुप्ता सहारनपुर

2022 दिव्या सिकरवार आगरा

2021 अतुल कुमार सिंह प्रतापगढ़

2020 संचिता शेखर पंजाब

2019 विशाल सारस्वत मथुरा

2018 अनुज नेहरा पानीपत हरियाणा

2017 अमित शुक्ला प्रतापगढ़

2016 जयजीत कौर होरा कानपुर

2015 सिद्धार्थ यादव जौनपुर

2014 विवेक यादव बाराबंकी (अधिकारिक तौर पर घोषित नहीं)

2013 पंकज सिंह मऊ

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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