यूपी चुनाव आयोग में भर्ती, बिना फीस दिए कल तक करें आवेदन; 40 साल वाले भी योग्य
यूपी चुनाव आयोग में कंप्यूटर असिस्टेंट के पद पर भर्ती है। इसके लिए 31 जुलाई 2026 आवेदन की आखिरी तारीख है।
आजकल हर युवा एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, खासकर ऐसी नौकरी जिसमें अच्छी सैलरी हो और काम भी ऑफिस का हो। अगर आप भी 12वीं पास हैं और सरकारी विभागों के साथ जुड़कर काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद ही शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (यूपी चुनाव आयोग) ने कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जेब से एक रुपया भी नहीं लगेगा। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और कंप्यूटर पर हाथ सेट है, तो इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। आइए, इस पूरी भर्ती के बारे में विस्तार से समझते हैं।
भर्ती की मुख्य बातें और पदों की जानकारी
यह भर्ती सीधे तौर पर KND Engineers and Consultants (India) Private Limited के जरिए रोजगार संगम (सेवायोजन पोर्टल) पर निकाली गई है। कुल मिलाकर 40 पदों पर भर्ती होनी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए चुने जाएंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तैनात किया जाएगा। यह मौका उन युवाओं के लिए एकदम परफेक्ट है जो अपने ही राज्य और आसपास के जिलों में नौकरी करना चाहते हैं।
जरूरी तारीखें और आवेदन फीस की डिटेल
अक्सर लोग फॉर्म भरने के लिए आखिरी दिन का इंतजार करते हैं, लेकिन इस भर्ती में समय बहुत कम दिया गया है। इसलिए आपको थोड़ा फुर्ती दिखानी होगी। आवेदन शुरू होने की तारीख 23 जुलाई 2026 थी। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। अब बात करते हैं आवेदन फीस की। अमूमन हर सरकारी या प्राइवेट फॉर्म के लिए सौ-दो सौ रुपये से लेकर हजार रुपये तक की फीस चुकानी पड़ती है। लेकिन इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार को कोई फीस नहीं देनी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, आवेदन पूरी तरह से फ्री है।
कौन कर सकता है अप्लाई?
हर कोई इस फॉर्म को नहीं भर सकता। इसके लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। अगर आप नीचे दी गई तीन बातें पूरी करते हैं, तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं:
1. पढ़ाई-लिखाई: आपका भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (Intermediate) पास होना जरूरी है।
2. कंप्यूटर कोर्स: आपके पास NIELIT (जिसे पहले DOEACC कहा जाता था) द्वारा दिया गया 'CCC' सर्टिफिकेट होना ही चाहिए।
3. टाइपिंग स्पीड: इस नौकरी में सारा काम कंप्यूटर का है, इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट (WPM) और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना अनिवार्य है।
क्या रखी गई है आयु सीमा?
आपकी उम्र कम से कम 22 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। उम्र में छूट से जुड़ी बाकी बारीक जानकारियों के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं।
सैलरी और किन जिलों में मिलेगी पोस्टिंग?
नौकरी लगने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी? इस पद के लिए वेतन सीमा 20,001 से 30,000 रुपये के बीच रखी गई है। फिलहाल आपको हर महीने 23,000 रुपये की सैलरी हाथ में मिलेगी, जो आज के समय में एक बेहतरीन शुरुआत है। इन 40 पदों के लिए जिन जिलों में तैनाती होगी उनमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, उन्नाव, हरदोई, अमेठी और हापुड़ शामिल हैं।
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?
चूंकि यह भर्ती सेवायोजन पोर्टल के जरिए हो रही है, इसलिए आवेदन का तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले आपको यूपी सेवायोजन की ऑफिशियल वेबसाइट sewayojan.up.nic.in पर जाना होगा।
2. अगर आपका रोजगार संगम पोर्टल पर पहले से अकाउंट नहीं है, तो अपनी वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके एक नया रजिस्ट्रेशन बनाएं।
3. रजिस्ट्रेशन होने के बाद, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर पोर्टल में अंदर जाएं।
4. वहां जॉब्स सेक्शन में आपको "UP Computer Assistant 2026" का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
5. अपने फॉर्म में सारी निजी, पढ़ाई-लिखाई और कैटेगरी से जुड़ी डिटेल्स ध्यान से भरें।
6. अपनी स्कैन की गई फोटो, सिग्नेचर और मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स सही साइज में अपलोड करें।
7. चूंकि फीस जीरो है, इसलिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है।
8. आखिर में एक बार पूरा फॉर्म चेक कर लें और सबमिट बटन पर क्लिक करके कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर निकालकर अपने पास रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव