UP DElEd BTC Result : यूपी डीएलएड 2nd और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, आधे हुए फेल
UP DElEd Result , UP BTC Result :उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया।
UP DElEd Result , UP BTC Result :उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। द्वितीय सेमेस्टर के 52.97 प्रतिशत और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाओं के 45.43 प्रतिशत प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पीएनपी सचिव ने बताया कि डीएलएड 2018, 2021 एवं 2023 (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) के परिणाम वेबसाइट http://btcexam.in पर उपलब्ध हैं। वहीं, डीएलएड प्रशिक्षण 2019, 2022 एवं 2024 (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) के परिणाम https://updeledinfo.in पर देखे जा सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने यह भी साफ कर दिया है कि फेल होने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका सिर्फ दो बार ही मिलेगा।
डीएलएड 2023 चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट
डीएलएड 2023 चतुर्थ सेमेस्टर के 137615 प्रशिक्षुओं में से 137042 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 62258 (45.43 प्रतिशत) पास हैं, 73883 फेल हो गए, जबकि 573 गैरहाजिर रहे।
डीएलएड 2024 द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट
डीएलएड 2024 द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 139223 प्रशिक्षुओं में से 137554 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 72861 (52.97 प्रतिशत) पास हैं, 64559 फेल हो गए और 1669 अनुपस्थित रहे। डीएलएड 2023 द्वितीय सेमेस्टर में 53729 प्रशिक्षुओं में से 52992 सम्मिलित हुए। इनमें से 32692 (61.69 फीसदी) पास हैं, 20246 फेल हो गए जबकि 737 गैरहाजिर रहे।
डीएलएड 2022 चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत 14702 प्रशिक्षुओं में से 14160 उपस्थित थे। इनमें से 8959 (63.27 प्रतिशत) पास हैं, 5182 फेल हो गए और 542 अनुपस्थित थे। डीएलएड 2022 द्वितीय सेमेस्टर में 7267 प्रशिक्षुओं में से 6675 उपस्थित हुए। इनमें से 4424 (66.28 फीसदी) पास हैं, 2250 फेल हो गए और 592 गैरहाजिर रहे।
इस बार पास प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहने से बड़ी संख्या में छात्राध्यापक मायूस हैं। खासकर वे अभ्यर्थी जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और जो शिक्षक भर्ती की तैयारियों में जुटे हैं।
सचिव ने बताया कि चतुर्थ सेमेस्टर में 81,874 छात्र फेल हुए हैं। सत्रवार अनुत्तीर्ण छात्रों में डीएलएड 2018 के 50, सत्र 2019 के 63, सत्र 2021 के 2,696, सत्र 2022 के 5,182 और सत्र 2023 के 73,883 परीक्षार्थी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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विशेषज्ञता
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