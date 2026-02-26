Hindustan Hindi News
UP Deled Result : यूपी डीएलएड रिजल्ट जारी, आधे से अधिक फेल, असफल व बैक वाले छात्र क्या करें

Feb 26, 2026 07:42 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
UP Deled Result : यूपी में डीएलएड 2024 बैच के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में आधे से अधिक प्रशिक्षु फेल हो गए हैं। परिणाम में डीएलएड 2024 के प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत 1,84,576 प्रशिक्षुओं में से 1,01,279 (57 प्रतिशत) फेल हो गए हैं।

UP Deled Result : यूपी में डीएलएड 2024 बैच के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में आधे से अधिक प्रशिक्षु फेल हो गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी परिणाम में डीएलएड 2024 के प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत 1,84,576 प्रशिक्षुओं में से 1,01,279 (57 प्रतिशत) फेल हो गए हैं। केवल 78,125 (43 फीसदी) प्रशिक्षु ही पास हो सके हैं। 3,525 प्रशिक्षु अनुपस्थित थे जबकि 1,334 का परिणाम अपूर्ण है। 309 का परिणाम रोका गया है और चार अनुचित साधन के प्रयोग में पकड़े गए थे। डीएलएड 2023 बैच के तीसरे सेमेस्टर में पंजीकृत 1,44,493 प्रशिक्षुओं में से 1,42,973 परीक्षा में शामिल हुए जिनमें से 1,10,264 (77 प्रतिशत) पास हैं।

डीएलएड (बीटीसी) 2018, 2021 एवं 2023 का परिणाम www.btcexam.in पर, जबकि डीएलएड 2017, 2019, 2022 एवं 2024 का परीक्षाफल www.updeledinfo.in पर उपलब्ध है।

32,548 फेल हो गए जबकि 1,520 अनुपस्थित थे। 100 का परिणाम अपूर्ण है, 58 का परिणाम रुका है जबकि तीन प्रशिक्षु नकल करते पकड़े गए थे। डीएलएड 2023 प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत 56,546 प्रशिक्षुओं में से 55,262 परीक्षा में शामिल हुए और 34,521 (62 फीसदी) पास हैं। 20,723 फेल हैं जबकि 1,284 अनुपस्थित रहे। डीएलएड 2022 तृतीय सेमेस्टर में पंजीकृत 16,494 प्रशिक्षुओं में से 15,682 परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 10,184 (65 प्रतिशत) पास हैं। 5,429 फेल हैं जबकि 812 अनुपस्थित थे। वहीं डीएलएड 2022 प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत 8,851 प्रशिक्षुओं में से 7,837 परीक्षा में सम्मलित हुए और उनमें से 4,814 (61 फीसदी) सफल हैं। 2,986 फेल हो गए जबकि 1,014 अनुपस्थित थे। डीएलएड 2021 तृतीय सेमेस्टर के 6,041 प्रशिक्षुओं में से 3,600 (61 फीसदी) पास हैं और 2,321 फेल हैं। वहीं डीएलएड 2021 प्रथम सेमेस्टर के 1,347 प्रशिक्षुओं में से 470 (39 प्रतिशत) सफल हैं। परीक्षाएं पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में कराई गई थीं।

बैक या फेल में क्या करें

यदि किसी सेमेस्टर में 2 विषयों में बैक / फेल हुए हैं, तो आपको केवल उन्हीं 2 विषयों की पुनः परीक्षा देनी होगी। यदि 3 या उससे अधिक विषयों में बैक / फेल हैं, तो आपको पूरा सेमेस्टर दोबारा करना होगा और सभी विषयों की परीक्षा फिर से देनी होगी।

क्या हैं निर्देश -

01 (a) यदि परीक्षार्थी किसी भी विषय की उत्तरपुस्तिका का अंकानुसंधान (स्क्रूटनी) चाहता है तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर सम्बन्धित उपयुक्त में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(b) परीक्षार्थी अधिकतम दो विषयों की ही अंकानुसंधान (स्क्रूटनी) करा सकता है।

(c) परीक्षार्थी अंकानुसंधान (स्क्रूटनी) शुल्क 100.00 रुपये, प्रति प्रश्नपत्र सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0 प्र0, प्रयागराज के पक्ष में राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्मित, बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(d) आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

(e) किसी भी विषय की उत्तर-पुस्तिका की अंकानुसंधान (स्क्रूटनी) केवल एक बार ही की जाएगी।

(f) प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन में अंकानुसंधान (स्क्रूटनी) का प्राविधान नहीं होगा।

02 परीक्षा अवधि में मेडिकल-अवकाश लेने की दशा में परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण समझा जायेगा और उसे नियमानुसार पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

03 यदि परीक्षार्थी अधिकतम, किन्हीं दो विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पूरा सेमेस्टर दोबारा पूर्ण करना होगा।

यदि परीक्षार्थी अधिकतम, दो विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं आन्तरिक मूल्यांकन में डी ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन विषयों में आने वाले अगले सेमेस्टर में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

