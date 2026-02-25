Hindustan Hindi News
UP Deled Result 2026: यूपी डीएलएड रिजल्ट 2026 जारी, btcresult.in पर 1st और 3rd सेमेस्टर का स्कोरकार्ड करें चेक

Feb 25, 2026 09:12 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP Deled Result 2026: उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं।उम्मीदवार btcresult.in पर जाकर अपने सेमेस्टर के नतीजे देख सकते हैं।

UP Deled Result 2026: उत्तर प्रदेश डीएलएड (UP DELED) की परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार काफी समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट btcresult.in पर जाकर अपने सेमेस्टर के नतीजे देख सकते हैं।

कैसा रहा यूपी डीएलएड रिजल्ट?

डीएलएड 2024 बैच के प्रथम सेमेस्टर में रजिस्टर्ड 1,84,576 प्रशिक्षुओं में से 1,01,279 यानी 57 प्रतिशत छात्र फेल हो गए हैं, जबकि केवल 43 प्रतिशत (78,125) ही उत्तीर्ण हो सके। शेष छात्रों में 3,525 अनुपस्थित रहे, 1,334 का परिणाम अपूर्ण है, 309 का परिणाम रोका गया और 4 छात्र अनुचित साधनों के प्रयोग में पकड़े गए।

डीएलएड 2023 बैच के तीसरे सेमेस्टर का प्रदर्शन बेहतर रहा। यहां रजिस्टर्ड 1,44,493 में से 1,42,973 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 1,10,264 यानी 77 प्रतिशत प्रशिक्षु सफल रहे।

परिणाम कैसे देखें?

छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए काफी उत्सुक हैं। अपनी मार्कशीट चेक करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट btcresult.in पर जाएं।

2. वेबसाइट के होमपेज पर 'UP DELED Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. वहां आपको '1st Semester' या '3rd Semester' का विकल्प मिलेगा, अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव करें।

4. अब अपना रोल नंबर, जन्म तिथि या मांगी गई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करें।

5. 'सबमिट' बटन दबाते ही आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के बाद अपनी डिजिटल मार्कशीट का एक प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। भविष्य में प्रवेश प्रक्रिया या अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए यह मार्कशीट बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगी। बोर्ड की ओर से जारी इन परिणामों में सभी विषयों के अंक और छात्र की कुल परफॉरमेंस की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है।

यदि किसी छात्र को अपना रिजल्ट देखने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण पेज लोड होने में समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में, कुछ देर प्रतीक्षा करें और फिर से प्रयास करें।

डीएलएड (DELED) का महत्व

डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) एक दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, जिसे प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में इस कोर्स को करने वाले लाखों छात्र इस रिजल्ट के आने के बाद अब अपनी आगे की पढ़ाई या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग सकेंगे।

सभी छात्रों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी भी सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं से बचें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

