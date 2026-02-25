UP Deled Result 2026: यूपी डीएलएड रिजल्ट 2026 जारी, btcresult.in पर 1st और 3rd सेमेस्टर का स्कोरकार्ड करें चेक
UP Deled Result 2026: उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं।उम्मीदवार btcresult.in पर जाकर अपने सेमेस्टर के नतीजे देख सकते हैं।
UP Deled Result 2026: उत्तर प्रदेश डीएलएड (UP DELED) की परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार काफी समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट btcresult.in पर जाकर अपने सेमेस्टर के नतीजे देख सकते हैं।
कैसा रहा यूपी डीएलएड रिजल्ट?
डीएलएड 2024 बैच के प्रथम सेमेस्टर में रजिस्टर्ड 1,84,576 प्रशिक्षुओं में से 1,01,279 यानी 57 प्रतिशत छात्र फेल हो गए हैं, जबकि केवल 43 प्रतिशत (78,125) ही उत्तीर्ण हो सके। शेष छात्रों में 3,525 अनुपस्थित रहे, 1,334 का परिणाम अपूर्ण है, 309 का परिणाम रोका गया और 4 छात्र अनुचित साधनों के प्रयोग में पकड़े गए।
डीएलएड 2023 बैच के तीसरे सेमेस्टर का प्रदर्शन बेहतर रहा। यहां रजिस्टर्ड 1,44,493 में से 1,42,973 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 1,10,264 यानी 77 प्रतिशत प्रशिक्षु सफल रहे।
परिणाम कैसे देखें?
छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए काफी उत्सुक हैं। अपनी मार्कशीट चेक करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट btcresult.in पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर 'UP DELED Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. वहां आपको '1st Semester' या '3rd Semester' का विकल्प मिलेगा, अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव करें।
4. अब अपना रोल नंबर, जन्म तिथि या मांगी गई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करें।
5. 'सबमिट' बटन दबाते ही आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
महत्वपूर्ण सूचना
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के बाद अपनी डिजिटल मार्कशीट का एक प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। भविष्य में प्रवेश प्रक्रिया या अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए यह मार्कशीट बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगी। बोर्ड की ओर से जारी इन परिणामों में सभी विषयों के अंक और छात्र की कुल परफॉरमेंस की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है।
यदि किसी छात्र को अपना रिजल्ट देखने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण पेज लोड होने में समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में, कुछ देर प्रतीक्षा करें और फिर से प्रयास करें।
डीएलएड (DELED) का महत्व
डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) एक दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, जिसे प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में इस कोर्स को करने वाले लाखों छात्र इस रिजल्ट के आने के बाद अब अपनी आगे की पढ़ाई या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग सकेंगे।
सभी छात्रों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी भी सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं से बचें।
