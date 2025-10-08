UP DElEd Exam dates: Changes in UP BTC D El Ed exam schedule due to UP Police recruitment exam UP DElEd Exam dates : यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते यूपी डीएलएड परीक्षा शेड्यूल में बदलाव, Career Hindi News - Hindustan
उत्तर प्रदेश में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की 01 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा अब दिनांक 3 नवंबर 2025 को होगी।

उत्तर प्रदेश में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की 01 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा अब दिनांक 3 नवंबर 2025 को होगी। दरअसल 1 व 2 नवंबर को यूपी पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की परीक्षा होनी है। ऐसे में परीक्षा नियामक, प्रयागराज ने डीएलएड के शेड्यूल में बदलाव करने का फैसला किया है।

कुछ दिन पहले 1 नवंबर को डीएलड परीक्षा रखने के विरोध में रजत सिंह, शिवम राय, संतोष यादव, हर्ष तिवारी, आर्यन सिंह, कृष्ण मोहन तिवारी, पंकज वर्मा, अमित वर्मा, विशाल, अनिकेत कुमार, मान सिंह आदि प्रशिक्षुओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रशिक्षुओं ने सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से मुलाकात की परीक्षा तिथि टालने का अनुरोध किया था।

अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना था कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उन्हें पत्र लिखा है। ऐसे में एक नवंबर को होने वाली तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा टालने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया।

प्रथम सेमेस्टर में 345531 जबकि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 188706 प्रशिक्षु पंजीकृत हैं।

