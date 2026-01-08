UP DElEd dates : यूपी डीएलएड दाखिले के लिए काउंसलिंग तिथियां जारी, खाली रह जाएंगी 115270 सीटें

संक्षेप: UP DElEd counselling dates : यूपी डीएलएड 2025 में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग updeled.gov.in पर 12 जनवरी से शुरू होगी। 5000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान आज 8 जनवरी से 10 फरवरी तक हो सकेगा।

UP DElEd counselling dates : यूपी डीएलएड 2025 में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग updeled.gov.in पर 12 जनवरी से शुरू होगी। इससे पहले स्टेट रैंक 01 से 124230 तक के अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान आज 8 जनवरी से 10 फरवरी तक हो सकेगा। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 10600 व 3,304 निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 कुल 2,39,500 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के रजिस्ट्रार ने बुधवार को काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया। प्रवेश के लिए कुल 124230 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। साफ है कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी प्रवेश ले लें तब भी तकरीबन आधी 115270 सीटें खाली रह जाएंगी। पहले चरण में 12 से 14 जनवरी तक एक से 20 हजार तक रैंक वाले कॉलेज का विकल्प भरेंगे और 15 जनवरी को संस्था आवंटन जारी होगा।

- 15 से 18 जनवरी तक 20001 से 70 हजार रैंक तक और पूर्व में जो अभ्यर्थी विकल्प नहीं भर सकें हों उन्हें संस्था का विकल्प देने का अवसर मिलेगा। इनका संस्था आवंटन 19 जनवरी को जारी होगा।

- 19 से 22 जनवरी तक 70001 से 124230 रैंक तक एवं पूर्व में जो अभ्यर्थी विकल्प नहीं भर सकें हों उन्हें विकल्प देने का मौका मिलेगा। इनका संस्था आवंटन 23 जनवरी को जारी होगा। इन अभ्यर्थियों को 30 जनवरी की शाम छह बजे तक प्रवेश लेना है।

दूसरा चरण दूसरे चरण में पांच से आठ फरवरी तक एक से 124230 रैंक तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं ओबीसी, एससी, एसटी तथा विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश/आवंटन न पाने वालें यूपी के अभ्यर्थियों को संस्था का विकल्प देने का मौका मिलेगा। इनका संस्था आवंटन नौ फरवरी को जारी होगा। उसके बाद नौ से 12 फरवरी तक एक से 124230 तक रैंक के सभी अभ्यर्थी (सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर देने के बाद आरक्षित श्रेणी ओबीसी, एससी, एसटी, विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों पर परिवर्तित करते हुए) प्रवेश का मौका दिया जाएगा।