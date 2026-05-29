UP DElED Admission 2026: यूपी डीएलएड के आवेदन जून के पहले सप्ताह से, 2.39 लाख सीटें
UP DElED Admission 2026: यूपी डीएलएड में दाखिले के लिए आवेदन जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) की ओर से प्रवेश संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
UP DElED Admission 2026: उत्तर प्रदेश में डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) प्रशिक्षण 2026 (पूर्व बीटीसी) में दाखिले के लिए आवेदन जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) की ओर से प्रवेश संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिलते ही एक-दो दिन के भीतर विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से डीएलएड प्रवेश विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। इस बार करीब 2 लाख 39 हजार सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकारी और निजी कॉलेजों में दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर निर्धारित निर्देशों के अनुसार फॉर्म भर सकेंगे।
पिछले साल खाली रह गई थीं 1 लाख से ज्यादा सीटें
विदित हो कि डीएलएड 2025 सत्र में कुल सीटों के मुकाबले सिर्फ 40 फीसदी पर ही प्रवेश हो पाया था। 2 लाख 39 हजार से ज्यादा सीटों में से महज करीब 95 हजार सीटें ही भर सकीं। परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रवेश संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
डीएलएड वाले कहां बनेंगे टीचर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार डीएलएड करने वाले ही देश में प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। वे ही कक्षा 1-5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के पात्र हैं।
शैक्षणिक योग्यता एवं आयु मानदंड
उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50% अंक, जबकि SC/ST श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक स्वीकार्य होंगे।
न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।
आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी।
क्या हो सकता है आवेदन शुल्क
यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 के लिए आवेदन करने पर जनरल एवं ओबीसी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 700 रुपये का शुल्क जमा करना हो सकता है। वहीं एससी, एसटी वर्ग को 500 रुपये का भुगतान करना हो सकता है। पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 200 रुपये जमा करना हो सकता है। आवेदन शुल्क के भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आदि माध्यम से किया जा सकता है।
चयन कैसे होगा
मेरिट लिस्ट जारी होगी(10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के प्रतिशत के आधार पर)।
काउंसलिंग
दस्तावेज सत्यापन
आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in. वेबसाइट पर जाएं।
होम पेज पर "U.P. D.El.Ed Registration 2026" विकल्प को चुनें।
मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
इसके बाद लॉगिन करें और शेष विवरण दर्ज करें।
निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
आवेदन पूर्ण होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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