UP CT Nursery NTT DPEd : यूपी में सीटी नर्सरी, एनटीटी व डीपीएड में दाखिले 1 से, जानें कितनी सीटें

UP CT Nursery NTT DPEd : यूपी में सीटी नर्सरी, डीपीएसई (एनटीटी) और डीपीएड दाखिला 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से वेबसाइट www.entdata.co.in पर शुरू होंगे। उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

Fri, 28 Nov 2025 12:11 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
UP CT Nursery NTT DPEd : यूपी में सीटी नर्सरी, डीपीएसई (एनटीटी) और डीपीएड दाखिला 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से वेबसाइट www.entdata.co.in पर शुरू होंगे। इन पाठ्यक्रमों के लिए 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 दिसंबर है और फीस 27 दिसंबर तक जमा होगी। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने और प्रिंट आउट लेने की आखिरी ताीख 31 दिसंबर है।

प्रदेश के दो संस्थानों में सीटी नर्सरी की 61, एनटीटी की 1550 और डीपीएड की 130 सीटें हैं। इन्हीं पर उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

रीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने कहा है कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से स्वीकार होंगे। फीस सब्मिट करने के बाद सभी चरण पूरे करने के उपरांत ही आवेदन सब्मिट माना जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
